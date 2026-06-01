За по-малко от шест години платежните карти на EasyPay влязоха в портфейла на половин милион българи. Компанията, която повечето хора свързват с плащане на сметки и парични преводи, всъщност е един от водещите издатели на платежни карти в небанковия сектор. Картите на EasyPay се ползват основно в магазини и ресторанти, за покупка на масови стоки и на бензиностанции. Средствата по сметката към картата идват основно от превод на работна заплата и преводи, споделят от компанията. Крайният потребител може да избира между два варианта на платежна карта – Mastercard или Bcard, в зависимост от нуждите си.

Mastercard от EasyPay

Едно от най-важните неща за потребителите е, че няма месечна такса за поддръжка на картата и сметката. Притежателите й могат да теглят безплатно неограничено на EasyPay банкомат, а също така да внасят до 1535 евро на месец без такса.

Mastercard от EasyPay може да се получи за 5 минути в каса на компанията. Клиентите могат да следят движенията по картата си във Viber, ePay.bg и ePay Mobile. Плащанията на ПОС устройства в търговските обекти в България и чужбина и в интернет са без такса.

Може да се използва за онлайн покупки като самолетни билети, резервации на хотели, плащания на ПОС терминали в България и чужбина.

Bcard от EasyPay

Bcard от EasyPay се издава напълно безплатно от каса на EasyPay само за няколко минути. Към нея потребителите получават и безплатна сметка (IBAN), която няма такси за поддръжка на месечна или годишна база. Всеки месец притежателите й имат две безплатни тегления от банкомат в страната, а на банкоматите на EasyPay няма такси. Картата дава възможност на клиентите да проследяват движенията по сметката си във Viber, в касите на ЕasyPay, както ина сайта или мобилното приложение на ePay.bg. Основната разлика с Mastercard е, че не може да се използва в чужбина и за онлайн плащания.