„Енвидиа“ представи нов чип за персонални компютри с вграден изкуствен интелект

Американският производител на чипове „Енвидиа" (Nvidia) представи нов чип за персонални компютри, който ще позволява функции с изкуствен интелект да се изпълняват директно на устройството, без необходимост от постоянна връзка с облачни услуги. Продуктът, наречен „Ар Ти Екс Спарк" (RTX Spark), ще бъде пуснат на пазара тази есен, предаде Ройтерс.

Главният изпълнителен директор на „Енвидиа" Дженсън Хуан заяви по време на изложението „Копютекс" (Computex) в Тайпе, че новият чип е част от съвместните усилия на „Енвидиа" и „Майкрософт" (Microsoft) за „преоткриване на персоналния компютър" за ерата на изкуствения интелект.

„Ар Ти Екс Спарк" е разработен съвместно с тайванската компания „Медиатек" (MediaTek) и е проектиран така, че да изпълнява локално т.нар. AI агенти – автономни системи, които могат да изпълняват различни задачи без непрекъсната човешка намеса.

Според Нийл Шах от изследователската компания „Каунтърпойнт Рисърч" (Counterpoint Research) новият чип може да промени фундаментално пазара на персонални компютри.

„Ар Ти Екс Спарк" изглежда ще превърне традиционния компютър, ориентиран към приложенията, в персонален компютър с агент с изкуствен интелект, който в крайна сметка ще присъства във всеки дом през следващите години", посочи той.

Първоначално „Енвидиа" ще работи с шест производители на компютри – „Дел Текнолоджис" (Dell Technologies), „Леново" (Lenovo), „Майкрософт" (Microsoft), Ейч Пи (HP), „Асус" (ASUS) и „Ем Ес Ай" (MSI). Компанията очаква на пазара да се появят около 30 модела лаптопи и 10 модела настолни компютри с новите чипове.

Новите лаптопи ще бъдат насочени към разработчици на изкуствен интелект, създатели на съдържание и геймъри и ще бъдат позиционирани във високия ценови сегмент.

По време на изложението компанията представи и новия централен процесор „Вера" (Vera), разработен за AI агенти. Сред първите клиенти на технологията са „Оупън Ей Ай" (OpenAI), „Антропик" (Anthropic) и „СпейсЕкс" (SpaceX).

Хуан заяви, че процесорът „Вера" ще отвори за компанията нов пазар на стойност около 200 милиарда долара и го определи като „нов основен двигател на растежа".

Според мениджмънта на „Енвидиа" индустрията навлиза в нов етап, при който изкуственият интелект вече не се ограничава до чатботове, а преминава към AI агенти, способни да извършват реална работа.

„ИИ преминава от отговаряне на въпроси към извършване на реална работа", заяви Иън Бък, вицепрезидент на „Енвидиа" за високопроизводителни изчисления.

Хуан отхвърли и опасенията, че изкуственият интелект ще намали нуждата от софтуерни инженери.

„Хората говорят, че изкуственият интелект унищожава работни места. Това е пълна глупост. Той води до наемането на повече софтуерни инженери", каза той.

Компанията обяви и разширяване на партньорството си с китайската робототехническа компания „Юнитрий Роботикс" (Unitree Robotics), с която разработва шаблони за роботизирани системи с изкуствен интелект.