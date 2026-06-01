Индексите водещите европейските борси се движат низходящо в първата за седмицата сесия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основните европейски фондови пазари започнаха първата за седмицата търговска сесия с понижения на индексите, след като подновеното напрежение в Близкия изток охлади надеждите за скорошен край на конфликта, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. В същото време инвеститорите следят и новини за корпоративни сделки, свързани с нискотарифната авиокомпания „ИзиДжет" (easyJet) и регистрираната в Амстердам „Юнивърсъл мюзик груп" (Universal Music Group - UMG).

Във Франкфурт DAX спадна със 7,36 пункта или 0,03 на сто до 25 097,34 пункта към 11:03 часа българско време.

Парижкият CAC 40 загуби 7,19 пункта или 0,09 на сто до 8176,15 пункта.

Лондонският FTSE 100 изтри 26,67 пункта или 0,26 на сто до 10 382,61 пункта.

Паневропейският Stoxx Europe 600 е надолу с 2,02 пункта или 0,32 на сто до 623,98 пункта.

Повечето секторни индекси се търгуваха на отрицателна територия. Акциите на авиокомпаниите „Луфтханза" (Lufthansa) и „Ер Франс" (Air France) поевтиняха минимално, докато енергийният сектор отбеляза ръст от 1,1 на сто, подкрепен от поскъпването на петрола.

Въпреки несигурната геополитическа обстановка анализатори посочват, че корпоративните печалби и прогнозите на компаниите са по-добри от очакваното през текущия сезон на отчетите. Банката „Голдмън Сакс" (Goldman Sachs) дори повиши годишната си прогноза за европейския бенчмарк STOXX 600, очаквайки да достигне до 660 пункта.

Сред новините от корпоративния сектор впечатление направи „ИзиДжет" със съобщението, че не е получавала предложение за придобиване от американския инвестиционен фонд „Кесъллейк" (Castlelake), но би разгледала евентуална оферта, ако бъде направена. От своя страна фондът заяви, че е в ранен етап на обмисляне на потенциална сделка. Акциите на превозвача поскъпнаха с 11 на сто.

Книжата на търгуваната в Амстердам „Юнивърсъл мюзик груп" поевтиняха с 1,5 на сто, след като компанията отхвърли неофициално предложение за придобиване, отправено от инвестиционната компания „Пършинг Скуеър Кепитъл Мениджмънт" (Pershing Square Capital Management), собственост на милиардера Бил Акман.