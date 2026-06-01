НСИ: Месечната инфлация в България през май се очаква да бъде 0,2 сто, а годишната - 7 на сто

Mесечната инфлация в България през май, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), се очаква да бъде 0,2 на сто, а годишната - 7 на сто, сочи експресната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ), публикувана на интернет страницата на институцията.

В края на миналия месец НСИ обяви, че очакваната месечна инфлация през април се очаква да бъде 2 на сто, а годишната - 7,1 на сто. Окончателните данни за април бяха съответно 1,8 на сто, и 6,8 на сто, сочи справка в НСИ.

Очакваната месечна инфлация през март беше 0,7 на сто, а годишната - 3,9 на сто. Окончателните данни, обявени от НСИ в средата на април, сочеха месечна инфлация през март - 0,9 на сто, а годишна - 4,1 на сто.

НСИ обяви за първи път на 3 февруари данни за т.нар. флаш инфлация. Тя предоставя ранна информация за темповете на инфлация преди публикуването на окончателните и детайлни статистически данни, с което България вече може да се сравнява по този показател с другите 20 страни от еврозоната, след като от 1 януари тази година стана част от валутния съюз.

Справка в НСИ сочи, че флаш инфлацията през февруари на месечна база беше 0,3 на сто, на годишна - 3,3 на сто, а януарските й стойности бяха съответно 0,7 на сто и 3,6 на сто. Разминаването между „флаш инфлацията" спрямо окончателната е минимално, сочи справка в националната статистика.

По окончателни данни на НСИ през февруари месечната инфлация беше 0,4 на сто, а годишната - 3,3 на сто, а през януари съответно - 0,6 на сто и 3,5 на сто.

През май 2026 г. спрямо предходния месец се очаква най-голямо увеличение на цените в групите: „Транспорт" (1,2 на сто), „Услуги на ресторанти и хотели" (0,9 на сто) и „Алкохолни напитки, тютюневи изделия" (0,9 на сто). Намаление се очаква в групите: „Развлечения, спорт и култура" (1,9 на сто) и „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги" (0,3 на сто).

Индекс на цените на малката кошница

Според експресната предварителна оценка на НСИ през май 2026 г. се очаква месечното изменение да бъде -0,2 на сто, а годишното изменение да бъде 4,3 на сто. Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20 процента от домакинствата спрямо предходния месец се очаква да се изменят както следва: услуги - увеличение с 0,1 на сто; нехранителни стоки - намаление с 0,5 на сто; хранителни продукти - намаление с 0,1 на сто, съобщи БТА.