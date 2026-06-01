Фондовите пазари в Азия приключиха сесиите разнопосочно

Фондовите пазари в Азиатско-тихоокеанския регион приключиха първата сесия за седмицата с разнопосочни резултати на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток и новото поскъпване на петрола, предоха ДПА и Си Ен Би Си, цитирани от БТА.

Цената на сорта Брент се повиши с над 3 процента до около 94 долара за барел след новото настъпление на израелските сили в Ливан. Въпреки ръста котировките остават под достигнатите върхови нива в хода на конфликта.

В Южна Корея технологичните акции продължиха да бъдат подкрепяни от силното търсене, свързано с изкуствения интелект. Основният индекс KOSPI скочи с 3,68 процента до рекордните 8788,38 пункта, след като данните показаха, че южнокорейският износ през май е нараснал с най-бързия темп от над 40 години.

Износът на чипове, използвани в технологии с изкуствен интелект, достигна рекордни стойности и засили оптимизма около технологичния сектор.

Акциите на „Самсунг Електроникс" (Samsung Electronics) поскъпнаха с над 10 процента и достигнаха рекордно високо ниво. Книжата на „Ел Джи Електроникс" (LG Electronics) скочиха с около 30 процента, докато „Ес Кей Хайникс" (SK Hynix) добави 1,3 процента към капитализацията си.

Пазарните настроения бяха допълнително подкрепени от информации, че главният изпълнителен директор на „Енвидиа" (Nvidia) Дженсън Хуан ще посети Южна Корея по-късно тази седмица за срещи с представители на местната индустрия за чипове.

Японският индекс Nikkei 225 нарасна с 0,91 процента до рекордните 66 934,33 пункта. По-широкият индекс Topix обаче се понижи с 0,42 процента до 3940,7 пункта.

Технологичните акции в Токио също бяха сред печелившите. Акциите на „СофтБанк Груп" (SoftBank Group) поскъпнаха с 14 процента, след като компанията обяви планове да инвестира 45 милиарда евро през следващите пет години в инфраструктура за изкуствен интелект във Франция.

След ръста „СофтБанк Груп" изпревари „Тойота Мотор" (Toyota Motor) като най-високо оценяваната японска компания по пазарна капитализация. Акциите на „Тойота" поевтиняха с 4,5 процента.

Сред производителите на чипове „Киоксия" (Kioxia) добави 10,1 процента, а „Фуджицу" (Fujitsu) – 8,4 процента.

По-рано стана ясно, че капиталовите инвестиции на японските компании през периода януари - март са нараснали минимално спрямо същия период на миналата година, което е знак за забавяне на инвестиционния растеж въпреки продължаващия бум при производството на чипове за изкуствен интелект. Растежът на японската промишленост се е забавил леко през май на фона на рязко нарастващите разходи вследствие на конфликта в Близкия изток, показа пък проучване на „Ес енд Пи Глоубъл" (S&P Global).

В Китай индексът Shanghai Compisite се понижи с 0,27 процента до 4057,74 пункта. Данните за производствената активност показаха известно забавяне през май, като индексът на мениджърите по доставки „Ес енд Пи Глоубъл" (S&P Global) спадна до 51,8 пункта спрямо 52,2 пункта през април.

Според анализаторите конфликтът в Близкия изток и нарастващите разходи за суровини продължават да оказват натиск върху производството и веригите за доставки.

Индексът Hang Seng в Хонконг се повиши с 0,86 процента до 25 398,18 пункта. Акциите на „Леново" (Lenovo) нараснаха с 3,4 процента, докато книжата на стартъпа за изкуствен интелект „Минимакс" (Minimax) се сринаха с 15,4 процента след първоначален ръст. Компанията планира допълнително листване на технологичната борса Star Market в Шанхай.

В Австралия индексът S&P/ASX 200 остана почти без промяна на ниво 8729,4 пункта.

Инвеститорите продължават да следят внимателно преговорите между САЩ и Иран. Американският президент Доналд Тръмп заяви през уикенда, че не бърза с постигането на споразумение за прекратяване на конфликта и предупреди, че военните действия могат да бъдат подновени, ако разговорите се провалят.

В петък основните индекси на Уолстрийт приключиха на рекордни нива. Индексът Nasdaq Composite нарасна с 0,2 процента до 26 972,62 пункта, S&P 500 добави 0,22 процента до 7580,06 пункта, а Dow Jones Industrial Average се повиши с 0,72 процента до 51 032,46 пункта.