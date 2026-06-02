ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Евакуираха 8 училища и детски градини в Кърджали з...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22956050 www.24chasa.bg

BMW започна да използва изкуствен интелект за краш тестове

Георги Луканов

[email protected]

564
По-строгите стандарти на краш тестовете в Европа ще повишат цените на колите.

BMW си партнира с Mistral AI, за да подобри качеството и точността на краш тестовете, използващи изкуствен интелект, съобщава Carscoops.

Изкуственият интелект вече ще анализира данни от краш тестове и ще помага на инженерите по-точно да проектират купетата и материалите на автомобилите. Така се ускорява разработването на софтуер: задачи, които преди отнемаха цял ден, сега се изпълняват за минути. Според BMW това намалява нуждата от голям персонал и позволява по-бързо разработване на нови модели.

Изкуственият интелект помага на BMW да ускори разработването на бъдещи модели, особено в областите на кодирането и софтуера.

Както отбеляза директорът по развитието на BMW - Йоахим Пост, изкуственият интелект позволява значително намаляване на изискванията за труд. "Преди се нуждаехме от значително повече персонал. Сега можем да постигнем много по-голяма ефективност. Изкуственият интелект ни помага значително в тази област, например при кодирането. Постигаме невероятна скорост в разработването на софтуер и с нея допълнителна скорост в целия процес на разработка."

По-строгите стандарти на краш тестовете в Европа ще повишат цените на колите.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!