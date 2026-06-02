BMW започна да използва изкуствен интелект за краш тестове

BMW си партнира с Mistral AI, за да подобри качеството и точността на краш тестовете, използващи изкуствен интелект, съобщава Carscoops.

Изкуственият интелект вече ще анализира данни от краш тестове и ще помага на инженерите по-точно да проектират купетата и материалите на автомобилите. Така се ускорява разработването на софтуер: задачи, които преди отнемаха цял ден, сега се изпълняват за минути. Според BMW това намалява нуждата от голям персонал и позволява по-бързо разработване на нови модели.

Както отбеляза директорът по развитието на BMW - Йоахим Пост, изкуственият интелект позволява значително намаляване на изискванията за труд. "Преди се нуждаехме от значително повече персонал. Сега можем да постигнем много по-голяма ефективност. Изкуственият интелект ни помага значително в тази област, например при кодирането. Постигаме невероятна скорост в разработването на софтуер и с нея допълнителна скорост в целия процес на разработка."