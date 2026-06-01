Цената на газа за юни с 25% по-ниска от тази на европейските борси, за юли се прогнозира поскъпване

Открито заседание на КЕВР за цената на природния газ през юни.

КЕВР определи днес цена на природния газ за юни от 35,62 евро за мегаватчас, което е с 10 евро по-ниска от юнските фючърси в Европа

Заради актуализация на цената на азерския газ за юли се прогнозира поскъпване, в което ще се калкулират увеличените цени на горивата 

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за юни в размер на 35,62 евро за мегаватчас, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз" ще продава природен газ на крайните снабдители и на топофикациите.

Утвърдената цена е много изгодна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с над 10 евро/мвтч, или с около 25% по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. Тази благоприятна тенденция продължава трети месец. Справката показва, че в сравнение с международните котировки, утвърдената регулирана цена за април е с около 20 евро/мвтч по-ниска. През месец май тенденцията се запазва и цената за вътрешния пазар е с над 10 евро/MWh по-изгодна в сравнение с международните котировки.

В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция" (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. „Булгаргаз" осигури и втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг.

Анализите показват, че доставяните количества от Азербайджан имат ключова роля за формиране на благоприятните цени за вътрешния пазар и до юни българският потребител е предпазен от рязкото поскъпване на европейските газови пазари. През юли т.г. обаче предстои актуализиране на цената по дългосрочния договор с Азербайджан за доставка на природен газ. Ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола през последните три месеца, в резултат на геополитическите рискове за доставки по ключови маршрути. Допълнителни фактори за ценовия ръст на газа са и нарастващото търсене за запълване на газохранилищата, както и конкуренцията между европейските и азиатските пазари за доставки на LNG.

Утвърдената цена на природния газ включва:  цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи,  цена за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен", в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

