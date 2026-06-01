ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ДПС предлага мораториум върху цената на водата

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22957637 www.24chasa.bg

Токът за бизнеса поевтинява минимално утре

736
СНИМКА: Pixabay

При средна цена от 121,21 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред“, сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 2 юни. 

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 123,11 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина с 1,54 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 104,24 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 138,19 евро за мегаватчас, съобщи БТА. 

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 83 449,37  мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент „В рамките на деня“ среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 114,43 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 116,63  евро (без ДДС) за мегаватчас.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!