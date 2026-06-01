Мобилната приемна на „Топлофикация София" с трето издание на срещи с гражданите

„Топлофикация София" стартира трето издание на инициативата „Мобилна приемна" - кампанията, чрез която екипите на дружеството излизат извън офисите и се срещат с клиентите там, където са те – в кварталите, парковете и оживените градски райони, съобщават от дружеството.

Инициативата е част от стремежа на топлофикацията да поддържа пряк диалог с клиентите, като скъси дистанцията, отговаря на въпросите им и решава на място конкретни казуси.

Първите срещи с гражданите ще бъдат на 5 и 6 юни 2026 г. в Северен парк в ж.к. Надежда (до езерото). В делничните дни приемната ще работи от 16,30 до 20 ч, а през почивните от 10 до 14 ч.

В рамките на инициативата, мобилната приемна ще бъде на всеки два дни на различни локации, сред които са парк „Дружба", Южен парк, пазар „Младост 1", пред сградата на Булбанк на метростанция „Сердика" и пред магазин „Фантастико" на бул. „Монтевидео" в ж.к. „Овча купел-2". Подробният график ще бъде публикуван на сайта на дружеството и във Facebook страницата.

Тазгодишното издание поставя фокус върху подмяната на уредите за дялово разпределение (разпределители, топломери и водомери) с такива с дистанционен отчет. До края на годината всички уреди трябва да бъдат подменени, а екипите на мобилната приемна ще предоставят информация за процеса, сроковете и необходимите действия.

Успоредно с това гражданите ще могат да получат съдействие и по всички въпроси, свързани с текущата отчетна кампания, изравнителните сметки, общата фактура и др. Специален акцент ще бъде поставен и върху електронните услуги на дружеството, които осигуряват по-бърз и удобен достъп до информация и обслужване.

Сред основните теми ще бъде преминаването към електронна фактура. Екипите ще съдействат на място с информация и насоки как услугата може да бъде активирана. Част от кампанията е и популяризирането на мобилното приложение Моето топло, чрез което клиентите могат бързо и удобно да следят своите задължение и да получават навременна информация за текущи аварии и ремонти.

Предишните две издания преминаха при засилен интерес от страна на гражданите. През мобилните приемни преминаха много хора с конкретни въпроси и реални казуси, а най-честите теми бяха свързани с фактурите, отчетите, изравнителните сметки и начина на разпределение на топлинната енергия.

Натрупаният опит и положителната обратна връзка от клиентите мотивират дружеството да развива инициативата и занапред, като амбицията е приемната да се утвърди като устойчива и дългосрочна форма на комуникация с клиентите.