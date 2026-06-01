Управляващите с план: 3,8 млрд. евро спешен нов дълг и субсидията на партиите пада с 1 евро

Вадят COVID добавката в пенсиите от швейцарското правило, така от 1 юли увеличението ще е по-ниско

Три бързи промени в закони предложи "Прогресивна България" заради новия бюджет. Представи ги на брифинг пред журналисти депутатът от ПБ Константин Проданов.

Първата поправка ще ореже партийната субсидия първо, като за еди глас вместо досегашните 4,09 евро, които носи на парламентарните партии един електорален глас, хазната ще отпуска 3 евро.

"Целта е наред с фискалната икономия, да дадем пример със себе си, ако се наложат тежки рестриктивни мерки", обясни Проданов.

В момента сме в условията на удължителен бюджет заради липсата на редовна финансова рамка за тази година. Преди няколко дни внесохме една промяна, която беше свързана с индексацията на минималните пенсии, тъй като те не можеха да бъдат осъвременени по швейцарското правило, понеже това досега не беше предвидено в действащото законодателство. Това беше първата промяна, която внесохме. Сега, между двете четения, в резултат на анализа, който в момента се извършва в Министерството на финансите, предлагаме, с оглед на досегашните резултати, още няколко промени, заяви Константин Проданов.

Втората поискана от ПБ промяна е да се вдигне тавана на дълга с 3,8 млрд. евро. За целта ще се промени закона, който не позволява нов дълг да се финансират текущи нужди. До момемнат таванът на дълга е достигнат с 1,4 млрд. евро. Ще бъде предложено МС и МФ да прибегнат до 3,8 млрд. евро нов дълг, за да се направят част от плащанията по ПВУ. „Иска се мостово финансиране за неразплатени проекти, тези средства ще бъда възстановени до края на юни и декември с две плащания по ПВУ", обясни Проданов.

Третата промяна засяга новите пенсионери. За тях няма да има ковид добавки, които са в размер на 60 лв. или 30 евро. За старите пенсионери тя остава, но няма да се осъвременява по швейцарското правило от 1 юли. Така реално увеличението на пенсиите ще е по-малко от планираното.

Тези три мерки са част от по-широк набор от инициативи, анонсираме ги ние, за да се спести време. Държавата има текущи нужди, които не търпят отлагане, каза Проданов. Те били част от голям пакет, съгласувани са с МФ. Фискалните ефекти не били значителни.