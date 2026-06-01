Деляна Иванова: ББР може да подкрепи български компании, които инвестират и развиват дейност в Гърция advertorial icon

Българската банка за развитие (ББР) има готовност да подпомага български компании, които проявяват интерес към инвестиционните програми и механизмите за подкрепа на бизнеса, предлагани от гръцката държава. Това заяви председателят на Надзорния съвет на ББР Деляна Иванова по време на Green Transition Forum - най-голямата платформа за зелен преход, конкурентоспособност и устойчиво развитие в Централна и Източна Европа.

В дискусията, посветена на икономическото сътрудничество между България и Гърция и възможностите за насърчаване на инвестициите и бизнеса, участваха министърът на развитието на Република Гърция Панайотис Теодорикакос, председателят и основател на Българо-гръцката търговско-промишлена палата Саввас Карафилидис, посланикът на Европейската организация по публично право в България и почетен директор на Европейската комисия Джордж Кремлис, както и представители на български компании.

„Освен традиционната си роля да подкрепя малкия и средния бизнес в България, Българската банка за развитие има и законов мандат да насърчава развитието на български компании в чужбина. Виждаме възможност за добър синхрон между програмите за развитие на гръцкото правителство и инструментите на банката. Можем да подкрепим български компании, които искат да установят дейност в Гърция, включително чрез мостово финансиране на проекти, получили одобрение за субсидиране по гръцки програми. На разположение сме да обсъдим конкретните възможности за сътрудничество, които биха помогнали на българския бизнес да кандидатства и да се възползва по най-добрия начин от тези механизми за подкрепа“, заяви Деляна Иванова.

