Украйна и Литва се споразумяха за доставки на втечнен природен газ

Юлия Свириденко Кадър: Екс/ @ussrlife

Киев и Вилнюс постигнаха споразумение за дългосрочни доставки на втечнен природен газ за Украйна през терминала в литовското пристанище Клайпеда, заяви днес украинският премиер Юлия Свириденко по време на посещение в Литва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

„Важно е, че днес по време на преговорите беше постигнато споразумение за резервиране на капацитет за дългосрочни доставки на втечнен природен газ за Украйна през пристанището в Клайпеда", посочи Свириденко.

Втечненият природен газ може да бъде доставян както от производители от САЩ, така и от Близкия изток, уточни украинският премиер в публикация в „Телеграм" (Telegram).

Украйна е принудена да увеличи вноса на газ, след като Русия засили атаките си срещу украинската газова инфраструктура в края на миналата година.

Говорейки на съвместна пресконференция с литовския премиер Инга Ругиниене, Свириденко също така каза, че Украйна е предложила на Литва да използва украински подземни газохранилища.

