Обрат - за 4 месеца кредитите повече от спестеното в банките

Депозитите на домакинството са 56 млрд. евро, но заемите вече надхвърлиха 30 млрд. евро

2026 г. обръща тренда във финансите на българите. За първите 4 месеца на годината взетите кредити се оказват повече от спестеното в банките на депозит, показват данните на БНБ.

В края на 2025 г. заемите на домакинствата са били около 28,703 млрд. евро, докато през април тази година стига 30,405 млрд. евро.

Нарастването е с 1,702 млрд., което се дължи основно на новите ипотечни кредити - 1,117 млрд.

Така общата сума, взета назаем за покупка на жилища, достига 17,953 млрд. евро. Само за месец ипотеките са се увеличили с 337 млн. евро.

Потребителските кредити също вървят нагоре. В края на април те са 11,448 млрд. евро, което е със 188 млн. повече спрямо март. От края на 2025 г. увеличението е с около 533 млн. евро. Данните показват, че домакинствата остават най-активният участник на кредитния пазар. Годишният ръст при тях е 20,8%.

Най-вероятната причина за продължаващия кредитен бум са ниските лихви. Средното оскъпяване при жилищните кредити се запазва на ниво от 2,45%. При тези за потребление има незначително повишение от 0,18 процентни пункта до средно 8,81%.

На този фон депозитите на домакинствата също нарастват до 56,093 млрд. евро в края на април. Това е с 391 млн. евро повече спрямо март и с 1,346 млрд. увеличение от края на 2025 г. Тези данни показват, че взетите заеми за първите четири месеца на годината са с 356 млн. евро повече от вкараните на депозит пари за същия период.

Това е една от най-интересните особености в данните - част от хората продължават да спестяват активно, но друга

предпочита да влага на жилищния пазар и потреблението

Тази динамика се вижда и при скоростта на нарастване. От края на 2025 г. депозитите на домакинствата са се увеличили с 2,5%, докато при кредитите този ръст е от близо 6%. Трендът остава въпреки започналото повишение на лихвите по депозитите. За домакинствата през април тя достига средно до 1,3%, но за влогове, договорени за ползване след предизвестие, остава твърде ниска - 0,23%.

При бизнеса също има промяна

Кредитите достигат 28,395 млрд. евро в края на април. Увеличението спрямо декември 2025 г. е - малко над 1 млрд. евро. Годишният ръст при фирмените кредити се ускорява до 12,2%. При депозитите обаче движението е в обратната посока. Парите на нефинансовите предприятия в банките намаляват от 26,760 млрд. евро през март до 26,274 млрд. евро през април. Спрямо края на 2025 г. фирмените депозити също са по-ниски - с около 170 млн. евро.

На практика бизнесът се насочва по-активно към банковото кредитиране за оборот, инвестиции или покриване на текущи разходи. Причината е задържането на лихвите в рамките на 4,14-4,45% годишно.