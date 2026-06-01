Уж бензинът вече не поскъпва, но през май инфлацията се ускори до 7% за година

Хората в еврозоната притеснени, че доходите им ще спрат да нарастват

Инфлацията в България продължава да се ускорява и през май е стигнала 7% на годишна база, докато през април беше 6,8%, а месец по-рано – 4,1%. Според експресните данни, които НСИ публикува в понеделник, само за месец стоките и услугите са поскъпнали с нови 0,2%.

Бензинът и дизелът, които са в основата на сегашния ръст на цените, почти не са променили стойността си през май – поскъпнали са само с по 0,5%. Но вече струват с 26,7% повече в сравнение с преди година за бензина, и с 47,3% за дизела.

Ефектът се усеща най-силно при транспортните услуги, които тепърва ще оказват влияние върху други стоки. Например

транспортът през май вече струва с 22,1% по-скъпо

в сравнение със същия месец на миналата година и това се дължи както на пътническите превози с влак, автобус и самолет, така и на разходите за поддържане и експлоатация на личните коли, които са с 27,3% по-скъпи в сравнение с май 2025-а.

Само авточастите са поскъпнали с малко над 14% за една година, паркирането вече е с почти 10% по-високи цени, дори шофьорските курсове струват с 21,1% повече.

От друга страна, всички транспортни услуги за превозване на стоки са с 19,3% по-скъпи в сравнение с година по-рано, също с толкова са поскъпнали куриерските.

Куриерските фирми са вдигнали през май тарифите с 5%,

а транспортът като цяло е поскъпнал с 1,2% само за 1 месец.

Засега никоя друга членка на ЕС не е публикувала данни за майската инфлация. България обаче със сигурност ще се окаже сред първите по поскъпване, както беше и миналия месец – с 6,8% годишна инфлация ние бяхме на второ място след Румъния, където годишният ръст беше 9%. Трендът обаче е валиден за целия ЕС, както и за еврозоната – средната стойност расте непрекъснато от февруари насам.

Независимо от данните обаче личното възприятие на жителите на страните от еврозоната за инфлацията се влошава много рязко, показват данни от изследване на Европейската централна банка за потребителските нагласи, публикувано на сайта на банката в понеделник.

През април медианната стойност на възприятието за инфлация за предходните 12 месеца се е повишила до 4% спрямо 3,5% през март, показват данните.

Само че европейците са повече оптимисти за бъдещето, защото

очакванията им за висока инфлация през следващите 12 месеца са останали без промяна

на ниво от 4%, т.е. само 4 на сто от анкетираните очакват тя да се засили. В същото време очакванията за инфлацията за след три години леко са намалели до 2,9% спрямо 3%, а тези за петгодишен период са се запазили на 2,4%.

Проблемът всъщност идва повече от песимизма по отношение на нарастването на доходите. Данните показват, че потребителите в страните от еврозоната прогнозират номиналният ръст на доходите им през следващите 12 месеца да бъде едва 0,8% при 1,2% месец по-рано. За сметка на това очакванията за увеличаване на разходите им са нараснали до 4,3 от 4,1% през март.

По отношение на перспективите за икономиката европейците остават крайно предпазливи. Очакванията за икономически растеж през следващите 12 месеца са се влошили до 2,2% спрямо 2,1% през март. В същото време очакваното равнище на безработица след година леко е намаляло до 11,2 от 11,3%.