Турция работи с България, Грузия и Азербайджан по електроенергиен коридор към Европа

Турция работи с Азербайджан, Грузия и България по регионален електроенергиен коридор, който да пренася електроенергия от Кавказ през турска територия към Европа. Това заяви министърът на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар.

Проектът ще разшири енергийното сътрудничество между Турция и Азербайджан отвъд петрола и природния газ, като го насочи и към търговията с електроенергия и зелената енергийна инфраструктура.

По време на Енергийния форум в Баку, част от Baku Energy Week, Байрактар заяви, че Турция, Азербайджан, Грузия, България и други държави от региона работят за задълбочаване на електроенергийните връзки и за изграждане на по-широка регионална мрежа.

„Ще създадем електроенергийната версия на TANAP", заяви той, като направи препратка към Трансанадолския газопровод, който пренася азербайджански газ през Турция към Европа.

Планът предвижда трансграничен електроенергиен коридор, който да позволи на участващите държави да търгуват излишъци от електроенергия и да отговорят на по-високото производство от възобновяеми източници и ядрена енергия в Турция.

Байрактар посочи, че Турция подготвя и модернизация на електропреносната и електроразпределителната си система на стойност 30 млрд. долара през следващото десетилетие, за да поеме нарастващото производство на енергия.

По думите му модернизацията ще укрепи капацитета за междусистемна свързаност с Азербайджан, Грузия и България, което ще улесни трансграничния пренос на електроенергия.

Министърът говори и за по-широки усилия за създаване на по-интегрирано енергийно пространство в Кавказ и Югоизточна Европа, където електроенергийните системи да работят в по-тясна координация.

Инициативата надгражда съществуващата енергийна инфраструктура между Турция и Азербайджан, включително петролопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, Южнокавказкия газопровод и TANAP.

Тези проекти вече оформят регионалните енергийни потоци и засилват ролята на Турция като транзитен център между Азия и Европа.

В послание до Baku Energy Week, предадено от Байрактар, президентът Реджеп Тайип Ердоган заяви, че електроенергийните връзки между Турция и Азербайджан остават от стратегическо значение.

Той посочи плановете за проект за „пренос и търговия със зелена електроенергия" с участието на Турция, Азербайджан, Грузия и България и заяви, че сътрудничеството между двете държави продължава да се разширява в нови области.

Ердоган спомена и последните съвместни проекти, включително газопровода Игдър-Нахичеван, като подчерта, че има допълнителни възможности за разширяване на регионалния енергиен износ и сътрудничеството.

Турция и Азербайджан имат дългогодишно енергийно партньорство, изградено около големи петролни и газови тръбопроводи. Анкара се стреми да засили трансграничните електроенергийни връзки с нарастването на капацитета от възобновяеми източници и ядрена енергия, докато държавите от Югоизточна Европа и Кавказ търсят по-голяма енергийна сигурност чрез по-тясна електроенергийна интеграция, предаде БГНЕС.