Ивайло Калфин: До края на тази година ще бъде един куц бюджет

До края на тази година ще бъде един куц бюджет. С тази оценка изпълнителният директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд Ивайло Калфин коментира очаквания доклад на Европейската комисия, който ще бъде решаващ за това дали България ще успее да се вмести в изискването за бюджетен дефицит до 3%.

По думите му страната се намира в сложна фискална ситуация, като времето за реакция е ограничено.

Остават броени дни до публикуването на доклада, а според Калфин въпросът дали България може да изготви нов бюджет в рамките на месец с дефицит под 3% е по-скоро политически, отколкото технически.

„Теоретично всичко е възможно, само че политически не е толкова възможно", каза Калфин пред Би Ти Ви.

Той подчерта, че е необходимо първо да се види какви конкретни мерки ще предложи правителството, като предупреждава, че част от вече обявените стъпки едва ли ще донесат значителен ефект върху дефицита.

В същото време Калфин отбелязва, че има и допълнителни разходи, свързани с европейски проекти и последващото им финансиране, което допълнително натоварва бюджета и може да доведе до увеличаване на дълга.

„Тези мерки, които бяха обявени, надали ще му спестят нови средства. Освен това, има разходи, които трябва да се правят, свързани с изпълнение на европейски проекти, ако искаме да си вземем парите след това обратно. И затова и стана въпрос за увеличаване на дълга", каза Калфин.

По отношение на политическата рамка той е категоричен, че липсата на стабилност през последните години е основен проблем.

„Това, което е лошо, е, че 5 години България нямаше стабилно правителство. Никой не мислеше за 3-4 години, 5 години напред. Затова се приемаха закони от парламента, които бяха – дайте да се харесваме на някоя група."

Калфин коментира и честото политическо прехвърляне на отговорност между правителствата: „Всеки нов, който дойде и в политиката включително, се оправдава с предишните. Това сме го гледали, колкото пъти се смени властта в България."

Темата за евентуални санкции също беше засегната от икономиста Георги Дацов, който отбелязва, че ако държавата не реагира дълго време, могат да последват глоби.

„Можем да представим стъпки за свръхдефицита пред ЕК. Ако 6 месеца не реагираме, вече може да има глоби. Обикновено тази глоба е до 0,05% от БВП", каза още той.

В дискусията за бюджета Калфин засегна и идеята за ограничаване на разходите чрез съкращения в администрацията и политическите субсидии, но предупреди, че ефектът ще е по-скоро символичен.

„Това няма да има голям фискален ефект голям, ще има по-скоро сигнал, политически ефект, че партиите самите те стягат коланите."

По негови думи една от темите, която често се използва в публичния дебат, е майчинството, но тя не трябва да се разглежда само през призмата на икономии.

„Тази тема трябва да се говори, но не от гледна точка на бюджетните разходи и на спестяването на пари."

Калфин обръща внимание и на факта, че България предлага едно от най-дългите майчинства в Европейския съюз, като подчертава нуждата от реален избор за жените и подкрепящи публични услуги, включително грижа за деца и възрастни.

В контекста на административната реформа той настоява, че целта не трябва да бъде просто съкращаване на щата.

„Направете една административна реформа, която не да е свързана с това да уволним повече хора, а да подобрим обществените услуги."

„Не бюджетният ефект на съкращението на администрацията, а ефектът с подобряване на качеството на административната услуга. Ако това нещо се случи, това действително е много добре да се направи", допълва той.

По отношение на инфлацията Калфин е по-предпазлив в оценките си, като смята, че е рано да се търси пряк ефект от управлението върху цените.

„Това правителство още не е имало време да приеме собствени мерки, които да се видят след това в икономиката."

Според него основният натиск върху цените идва отвън „Голямата причина за увеличаването на цените е свързана с войната в Иран и в Близкия изток. Най-добрите мерки са свързани с компенсиране на хората с ниски доходи. А не с хоризонтални мерки, като намаляваме акциза например на бензина."

В заключение Калфин коментира и външнополитически теми, включително отношенията със САЩ и дискусиите около визовия режим и военното присъствие, като определя идеята за „ултиматуми" като несериозна.

„По отношение на някакъв ултиматум със Съединените щати, това мисля, че не е сериозно. И никой не го е обявил за ултиматум", каза той.