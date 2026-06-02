Гърците работят най-дълго в ЕС, след тях са българите

Гърция заема първо място в Европейския съюз по продължителност на действително отработеното време през 2025 г., показват данни на статистическата служба на ЕС - Eurostat. Средната работна седмица в страната достига 39,6 часа при средно 35,9 часа за ЕС.

След Гърция се нареждат България и Полша с по 38,7 часа, Литва с 38,4 часа и Словения с 38,3 часа седмично. В другия край на класацията са Нидерландия с 31,9 часа, Германия и Дания с по 33,9 часа и Австрия с 34 часа.

От Евростат уточняват, че става въпрос за реално отработените часове на основното работно място през референтната седмица, а не за часовете, заложени в трудовия договор.

В Гърция мъжете, работещи на пълен работен ден, са работили средно по 41,8 часа седмично, докато при жените показателят е 38,8 часа. Особено висока е заетостта при самонаетите лица и работодателите, които отработват средно съответно 46,3 и 49,2 часа седмично.

Данните идват на фона на продължаващия обществен дебат около трудовото законодателство в страната. Наскоро приетите промени предвиждат възможност при определени условия работният ден в частния сектор да достигне до 13 часа, което предизвика реакции от синдикати и работодателски организации.

Междувременно средната продължителност на работната седмица в Европейския съюз продължава да намалява от 36,9 часа през 2015 г. до 35,9 часа през 2025 г.

На европейско ниво най-дълги работни седмици се отчитат в секторите на селското, горското и рибното стопанство, както и сред мениджърите и военнослужещите.

Въпреки че гърците работят най-много часове сред държавите членки на ЕС, темата за връзката между продължителността на труда, производителността, доходите и качеството на живот остава сред най-обсъжданите въпроси в страната.