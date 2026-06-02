Гърция въвежда нов пакет мерки за справяне с частния дълг

Сред основните промени са нови облекчения за длъжници до 72 вноски, деблокиране на сметки и разширен извънсъдебен механизъм

През юни в Гърция започва прилагането на нов пакет мерки за справяне с частния дълг, насочен към граждани и фирми с просрочени задължения към държавата и осигурителните фондове. Сред основните промени са нова схема за разсрочено плащане до 72 вноски, възможност за вдигане на запори върху банкови сметки и разширяване на достъпа до извънсъдебния механизъм за уреждане на задължения.

Минималната месечна вноска е определена на 30 евро. Не се предвижда опрощаване на лихви и надбавки, дори при предсрочно погасяване на дълга.

Според данъчни експерти длъжниците ще трябва редовно да обслужват и всички нови задължения, възникнали след 1 януари 2024 г., за да не загубят правото си на участие. Това може да става чрез стандартните разсрочени плащания до 24 или 48 вноски или чрез пълно погасяване на новите дългове.

Включването в новата мярка дава право за издаване на данъчна удостоверителна справка и води до временно спиране на принудителните изпълнителни мерки.

Особено важна е възможността за освобождаване на запорирани банкови сметки, която може да засегне около 1,6 милиона длъжници. За целта трябва да бъде погасена поне 25% от общата сума на дълга и да са уредени останалите данъчни задължения.

Процедурата ще се извършва изцяло по електронен път и в реално време чрез системите на данъчната администрация, което се очаква значително да ускори вдигането на запорите и да подобри ликвидността на домакинствата и бизнеса.