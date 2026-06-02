Димитър Михайлов, свиневъд: Селскостопанските продукти се конкурират с нехранителни в търговските вериги

От 5 месеца производителите в свиневъдството продават под себестойност в целия ЕС, 40 евро са загубите на едно продадено прасе

Не вярвам цените да паднат с 15% надолу. В други държави такива административни мерки водят до изчезване на продукти и вдигане на цени. Пазарът обича тишината. Държавата трябва да действа с регулации, които да не нарушават пазарните принципи.

В това беше категоричен Димитър Михайлов, изпълнителен директор на Асоциацията на свиневъдите в България, в ефира на Нова тв.

"Проблемът е достъпът на търговските вериги в градовете, липсата на сдружаване. Стоките от Западна Европа имат други цени на договаряне, а ние сме с по-ниска пазарна сила. Всяка година има договорка между производители и търговска верига, всяка година тази цена става все по-ниска, производителите са принудени да понижават себестойността, което води до понижаване на качеството на продуктите. Накрая може да ядете шунка, може и подобие на шунка. Накрая българските производители просто могат да престанат да съществуват", изрази опасенията си Михайлов.

Той разказа и за маркетинговите практики в търговските вериги. Те били склонни да продадат един продукт, който са купили на 10 единици за 8 единици, а разликите от 2 единици да компенсират с други продукти, които може да не са хранителни. Така един селскостопански продукт може да се конкурира с продукт, който не е хранителен.

От 5 месеца производителите в свиневъдството продават под себестойност в целия ЕС, 40 евро са загубите на едно продадено прасе. Изкупните цени се движат между 1-1,10 евро за кг, а реалната цена е 1,40 евро.

Традиционно българските производители задоволяват около 40% от вътрешния пазар на месо, миналата година имаме 96 хил. тона производство, което е рекорд. 220 хил. тона е потреблението ни. Останалата част внасяме от Испания, Германия, Франция, Белгия, Нидерландия. Цените в България се влияят от европейските.