Главболгарстрой на Green Transition Forum: Координиран регионален подход ще съдейства за ускореното реализиране на стратегически енергийни проекти

Дискусията постави акцент върху нуждата от засилено сътрудничество между държавите от Западна, Централна и Югоизточна Европа и необходимостта от общи приоритети и финансови рамки

Свързаността стои в основата на гарантирането на енергийна сигурност и осигуряването на достъпна енергия за държавите от Югоизточна Европа.

Тази тема бе във фокуса на специален панел, посветен на енергетиката в региона на Югоизточна Европа по време на шестото издание на събитието Green Transition Forum 6.0. Дискусията, организарана съвместно с Института за енергия на Югоизточна Европа, събра представители отенергийния сектор, бизнеса и регулаторни органи от България и Европа, които поставиха акцент върху необходимостта от колективен подход, координация между политиките и сътрудничество между държавите в ЕС и района с цел бърза реализация на стратегически проекти и дългосрочна яснота в осигуряването на достъпна енергия за домакинствата.

В панелната дискусия участие взе и главният изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“ Емил Ангелов, който подчерта необходимостта от прилагане на общ регионален подход между държавите, особено при реализирането на проекти от национално стратегическо значение, осигуряващи енергийна свързаност в региона, какъвто е Вертикален газов коридор.

По думите му, в контекста на свързаността при реализирането на международни проекти е нужно страните да работят в синхрон - с ясна визия и общ подход, прилагайки улеснени процедури и конкретни срокове

Главният изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“ Емил Ангелов по време на дискусията.

„Предизвикателствата пред реализирането на големите енергийни проекти днес са свързани с преодоляване на регулациите и скоростта, с която различните страни се справят с тях. Важно е държавите да приложат ефективна координация помежду си и да имат обща визия за региона, с цел да се реализират в бързи срокове проектите от международно значение“, категоричен бе изпълнителният директор на „Главболгарстрой Холдинг“. И допълни, че ускоряването на процесите и общите визии в политиките между страните ще допринесе за по-бързото интегриранена нови технологии в Югоизточна Европа, включително водородни решения и изграждане на малки модулни реактори (SMR).

В рамките на панела участниците подчертаха и необходимостта от инвестиции в съоръжения за съхранение на енергия (energy storage), които бяха определени като ключови за енергийната трансформация на района, както и в засилени инвестиции в дългосрочни решения като ПАВЕЦ.

Пример за интегрирането на надеждни източници на енергия даде държавният секретар в Министерство на енергетиката в Молдова Каролина Новак, която сподели, че държавата подпомага частния бизнес, който изгражда ВЕИ мощности.

Представителите на регулаторните органи приветстваха прилагане на ускорени процедури (fast track) за енергийни проекти от национално значение, подпомагащи регионалната свързаност и енергийна сигурност като Вертикален газов коридор и 7 и 8 блок на „АЕЦ Козлодуй“.

Дискусията затвърди тезата, че осигуряването на достъпна и надеждна енергия е в основата на конкурентоспособността и икономическата стабилност на държавите, водещо до устойчиви политики и по-сигурни пазари.

Текст: (отдясно наляво) Емил Ангелов, главен изпълнителен директор Главболгарстрой Холдинг; Веселин Тодоров, VVT Engineering; Пламен Младеновски, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), България; Теодора Георгиева, заместник-министър на енергетиката (2025–2026); Костас Теофилактос, заместник-председател на IENE и модератор на панела; Славчо Нейков, експерт по енергийна политика за региона на Югоизточна Европа.