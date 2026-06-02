Замисляли ли сте се някога, че сънят е изкуство, което практикуваме всяка нощ? На 27 май 2026 г. София се сдоби с място, което превръща тази идея в реалност. Италианската марка Dorelan отвори първата по рода си „Галерия за сън“ у нас – пространство, което ни предизвиква да погледнем на почивката си не просто като на биологична нужда, а като на фундамент за един по-добър и пълноценен живот.

В унисон със световните тенденции, при които хората все по-осъзнато търсят начини за постигане на дълголетие и високо качество на живот, концепцията на новото пространство отговаря на една напълно нова необходимост. Тук изборът на среда за сън надскача обикновеното потребителско преживяване и се превръща в ключова, дългосрочна инвестиция в личното здраве и възстановяване.

За да бъде усещането за галерия съвсем автентично, откриването бе съпроводено от жива класическа музика. Ученици от четвърти клас на Националното музикално училище „Любомир Пипков“ изпълниха пространството с нежните звуци на виола, виолончело, цигулка и флейта – красиво напомняне, че истинският лукс се крие в хармонията, естетиката и детайла.

Тази нова концепция логично предизвика любопитството на редица популярни лица. Сред първите изследователи на шоурума бяха Славена Вътова, Александра Петканова, Жени Калканджиева, Ивайла Бакалова, Ива Екимова, Мон Дьо и Лидия.

Философията зад този различен прочит на почивката бе споделена от Кристиан Чекети, който е посланик на Dorelan за Италия и Илиян Георгиев, който е собственик на първия шоурум в София:

„За да създадеш перфектната среда за сън, са нужни отдаденост и опит. Dorelan е марка с над половин век история, водеща началото си от 1968 г. в италианския град Форли. Най-голямата гордост на бранда е фактът, че и до днес проектират и произвеждат всяко легло, матрак и аксесоар изцяло в Италия, съчетавайки патентовани иновации с традиционното италианско майсторство. Именно тази безкомпромисност към детайла ги превърна във водещо име в Европа. С отварянето на тази „Галерия за сън“ ние не просто представяме един продукт. Отправяме покана към всички вас да преоткриете комфорта и да се отнасяте към съня си като към форма на изкуство и най-висша грижа за себе си.“