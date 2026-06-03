Летни гуми за 60 евро спират на мокро по-късно с дължината на автобус (Графика)

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Нов тест в Германия разкрива, че бюджетните марки се износват и два пъти по-бързо

Спестяването на средства при покупката на нови летни гуми може да се окаже изключително рисковано решение с настъпването на сезона на горещините, но и на летните бури и порои.

Нов мащабен сравнителен тест на германската експертна организация GTU извади наяве сериозни рискове за безопасността при няколко модела нискобюджетни гуми, доказвайки, че на мокра настилка разликите между премиум продуктите и евтините алтернативи на пазара може да са жизненоважни.

Изследването е проведено по строго сертифицирана методология с тестов автомобил Audi A5, оборудван с гуми с масовия за по-модерните автомобили размер 235/45 R18. Резултатите от изпитанията категорично показват, че докато на сух и топъл асфалт по-голямата част от участващите модели гуми се представят на сходно и напълно приемливо ниво, то на мокро промените стават драстични.

При провеждането на теста за аварийно спиране върху мокра настилка от стандартна скорост 100 км/ч до пълен покой, безспорният победител Continental PremiumContact 7 успява да закове автомобила за точно 53,2 метра.

В същото време три от тестваните бюджетни марки изостават безнадеждно, навлизайки в опасната зона на физичните закони.

На модела Tercelo Sport D1 са необходими цели 63,0 метра, за да спре, на West Lake Z-007 Zuper Ace – 64,2 метра, а моделът Laufenn S Fit EQ+ се оказва на дъното в класацията с 65,3 метра спирачен път. Разликата от точно 12,1 метра между първия и последния в теста се равнява на средната дължина на един стандартен градски автобус. В реална пътна ситуация на магистралата или в градски условия това означава, че на мястото, където автомобилът с премиум гуми вече е напълно спрял и водачът му е в безопасност,

този с евтините все още се движи със застрашителна скорост

и ударът в препятствието пред него е практически неизбежен.

В допълнение към дългия спирачен път експертите от GTU отбелязват, че моделите на Tercelo и West Lake показват силно изразена и опасна нестабилност, съпроводена с усещане за пълна загуба на контрол над предницата при резки маневри за избягване на внезапно появило се препятствие под дъжда.

Германският тест напълно разбива и дългогодишния икономически мит за финансовата изгода от покупката на нискобюджетни гуми.

Първоначално сметката изглежда примамлива:

комплект от четири премиум гуми Continental излиза около 745 евро, докато бюджетните алтернативи се продават повече от два пъти по-евтино – около 300 евро за целия комплект.

Лабораторните изследвания за дълготрайност обаче бързо заличават тази привидна ценова разлика още през втория сезон на експлоатация. Прогнозираният пробег до пълно износване на грайфера при Michelin Primacy 5 е около 50 000 км, а при Continental – около 44 000 км. В същото време West Lake се износва напълно и става негодна след едва 28 000 км, а Tercelo издържа малко над 25 000 км.

Това означава, че купувачът на евтини гуми ще трябва да ги замени с нови два пъти по-рано, което напълно изравнява крайната цена на изминат километър в дългосрочен план, но оставя шофьора и семейството му изложени на огромен риск за безопасността през цялото време на шофиране.

За собствениците на автомобили, които търсят разумен баланс и не искат да плащат за най-скъпия премиум сегмент, тестът все пак посочва работеща алтернатива в лицето на модела Firestone Roadhawk 2. Той е обявен за най-разумния и достъпен вариант (Best Buy), тъй като предлага стабилно поведение на мокро и много добър експлоатационен живот, без опасни изненади.

Челната тройка в общото класиране за сигурност се допълва от моделите Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 и Pirelli Cinturato C3.

Проверката на големите платформи, онлайн търговци и специализирани центрове у нас показва, че

и трите критикувани модела от теста на GTU се предлагат активно на пазара в България

и са сред най-купуваните в ниския ценови клас.

Моделът Laufenn S Fit EQ+ (дъщерна марка на гиганта Hankook) е широко достъпен в почти всички големи български сайтове за гуми. В масовите размери цените варират между 60 и 70 евро за брой.

West Lake Z-007 Zuper Ace е налична в платформите за бюджетни и икономични марки, като цените за по-малките и средни размери започват от около 50–70 евро на брой.

Tercelo Sport D1 присъства на родния пазар в най-ниския сегмент, като за средните размери се продава на нива от около 40-50 евро за брой в зависимост дали са 16, или 17 инча.