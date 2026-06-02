Рейтинговата агенция „Скоуп рейтингс“ потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България на ниво „A-“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Рейтинговата агенция „Скоуп рейтингс" (Scope Ratings) потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България на ниво „A-" в местна и чуждестранна валута. Перспективата пред рейтинга е стабилна, се отбелязва в публикация на страницата на „Скоуп рейтингс".

Краткосрочният кредитен рейтинг на България също е потвърден на равнище „S-1" в местна и чуждестранна валута.

Дългосрочният рейтинг на страната ни бива подкрепян от засилването на политическата стабилност след последните парламентарни избори, което засилва политическата приемственост и напредъка в ключови области като съдебните и антикорупционните реформи, ниските нива на публичен дълг и солидни фискални буфери въпреки скорошното им влошаване, както и стабилните средносрочни перспективи за растеж, подкрепени от силно вътрешно търсене и приток на европейско финансиране, посочват от европейската кредитна агенция.

Като рискове пред рейтинга на България експертите изтъкват продължаваща управленска и институционална слабост, включително проблеми, свързани с върховенството на закона, корупцията и ограничения административен капацитет, неблагоприятни демографски тенденции и намаляваща работна сила, оказващи натиск върху потенциала за растеж в средносрочен план, както и уязвимост към външни сътресения поради ниските нива на доходите, малкия размер на икономиката и високата степен на търговска отвореност.

Предвид победата с абсолютно мнозинство на парламентарните избори през април 2026 г. на „Прогресива България", по-стабилната политическа основа би трябвало да подкрепи по-голяма политическа последователност, като се очаква ефективността на управлението да се възползва от по-ясен мандат за реформи, особено в области, където напредъкът бе забавен в миналото, отбелязват от „Скоуп рейтингс".

Очаква се новото българско правителство да даде приоритет на съдебната реформа и мерките за борба с корупцията, които са в основата на предизборната платформа на премиера Румен Радев.

Друг ключов приоритет е завършването на нереализираните реформи, необходими за отблокиране на оставащите средства по Механизма за възстановяване и устойчивост, обясняват експертите.

България все още трябва да приложи мерки, свързани с последните два транша, като до 2,9 млрд. евро (около 2,5 на сто от БВП) зависят от спазването на крайния срок - август 2026 г.

Въпреки сигналите за по-конструктивна позиция спрямо Русия, от „Скоуп рейтингс" очакват продължаване на сътрудничеството между България и европейските институции, подкрепено от силни стимули за запазване на финансирането и поддържане на политическия диалог.

Ниската публична задлъжнялост подкрепя фискалната устойчивост на страната. Общият държавен дълг на България остава нисък в сравнение с другите страни от региона – 29,9 на сто от БВП в края на 2025 г., което осигурява фискално пространство, въпреки неотдавнашното влошаване на фискалните показатели.

Изпълнението на бюджета се влоши през последните години, главно поради нарастващите разходите, в това число значителното увеличение на заплатите и пенсиите в публичния сектор, както и по-високите разходи за отбрана.

„Скоуп рейтингс" очаква новото правителство да се фокусира върху фискалната консолидация.

Дефицитът на сектор „Държавно управление" се е увеличил до 3,5 на сто от БВП през 2025 г., спрямо 3 на сто през предходната година, заявяват от агенцията.

„Скоуп рейтингс" оценява рисковете за рефинансиране на задълженията на страната като стабилни, в съответствие с умерените брутни финансови нужди, значителните фискални резерви и благоприятния дългов профил, характеризиращ се с дълъг среден падеж от над осем години и незначителна експозиция към лихвени и валутни рискове.

През юли 2025 г. рейтинговата агенция „Скоуп рейтингс" (Scope Ratings) повиши дългосрочния кредитен рейтинг на България на „A-" от „BBB+" в местна и чуждестранна валута. С тази оценка България за първи път получи рейтинг, който е от високия инвестиционен клас, съобщиха тогава от Министерството на финансите, припомня БТА.