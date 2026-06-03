Нова система ще обяснява грешките по таблото и пуска видео

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Колата се превръща в интелигентен дигитален асистент

Автомобилът все повече се превръща в смартфон на колела, а Google направи огромна крачка в тази посока с най-големия ъпдейт на Android Auto от години насам. Новата версия на системата вече ще използва изкуствения интелект Gemini, ще предлага 3D навигация от ново поколение, ще може да обяснява предупредителните лампи по таблото и дори да пуска видео на централния дисплей.

Една от най-интересните нови функции е свързана именно с грешките по автомобила. Вместо шофьорът да търси в сервизната книжка или в телефона си какво означава даден символ за вероятна повреда, Android Auto

ще може да разпознава предупредителните индикации и да ги обяснява на нормален език

Ако например светне лампа за двигателя, ниско налягане в гумите, проблем със спирачките или с батерията при електромобил, Gemini ще дава кратко описание какъв е проблемът и дали автомобилът може да продължи движението си безопасно.

Google показва и по-амбициозна идея - системата постепенно да започне да “разбира” самия автомобил. Това означава, че шофьорът ще може да задава въпроси като “Колко километра мога да измина с оставащия заряд на батерията?”, “Ще се побере ли този куфар в багажника?” или “Кога ми е следващото сервизно обслужване на автомобила?”. Така на практика колата започва да се превръща в интелигентен дигитален асистент.

Новият Android Auto получава и сериозно обновена навигация. Google Maps вече ще показва триизмерни сгради, по-реалистични кръстовища и по-ясни ленти за движение. При някои автомобили системата ще използва и камерите на колата, за да показва по-точно къде трябва да завие водачът. Интерфейсът е оптимизиран за новото поколение огромни дисплеи, които вече се използват от марки като BMW, Mercedes-Benz, Lucid Motors и Mini.

Android Auto може да се използва и в по-старички автомобили.

За първи път Android Auto ще позволява и гледане на видео директно на централния екран - включително YouTube и стрийминг приложения. Това обаче

ще работи само когато автомобилът е паркиран или се зарежда

В момента, в който колата потегли, видеото автоматично ще се изключва и ще преминава само в аудиорежим.

Производителите виждат тази функция като особено полезна за електромобилите, при които зареждането често означава престой от 20-30 минути.

Google добавя и Dolby Atmos звук, нови графики за времето, смарт дома и гаражните врати, както и по-дълбока интеграция между телефона и автомобила. Gemini ще може да обобщава дълги чатове, да предлага автоматични отговори и дори да намира ресторанти, зарядни станции или паркинги по маршрута според навиците на шофьора.

Apple също подготвя ново поколение CarPlay с още по-дълбок контрол върху функциите на автомобила, а китайските производители като BYD, Xiaomi и Huawei вече разработват собствени автомобилни операционни системи с изкуствен интелект.

Дигитален AI интерфейс

Това променя и самата автомобилна индустрия. Преди производителите се състезаваха с двигатели, окачване и мощност. Днес все по-важни стават софтуерът, екраните и изкуственият интелект.

Все повече експерти дори смятат, че бъдещият автомобил ще се избира не толкова по двигателя, колкото по това коя операционна система използва.