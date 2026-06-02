It’s Аll in the Game: BEGE 2026 среща новоизгряващи компании с инвеститори

It‘s All in the Game е слоган на една от най-големите компании от миналия век, която е била пред фалит, но след няколко разработки на игри и продукти става един от лидерите в игралната индустрия. Именно с тази идея BEGE 2026 поставя специален акцент върху новоизгряващите компании, инвестиционните възможности и бързоразвиващия се iGaming сегмент. Наред с утвърдените лидери в индустрията, най-голямото изложение на Балканите ще се превърне в ключова платформа за среща между иновативни компании, инвеститори, стратегически партньори и представители на глобалния гейминг бизнес.

Събитието ще се проведе на 25 и 26 ноември в Inter Expo Center и ще даде възможност на новоизгряващи компании да представят своите идеи, технологии и продукти пред международна аудитория от инвеститори, оператори и потенциални партньори. Именно фокусът върху новите компании и достъпа им до финансиране и стратегически контакти ще бъде един от основните акценти на BEGE 2026.

В контекста на динамичния растеж на iGaming индустрията BEGE ще предложи среда, в която иновативните проекти ще могат не само да получат видимост, но и реални възможности за инвестиции, партньорства и ускорено развитие. Организаторите си поставят за цел да създадат пространство, в което новите компании получават шанс да бъдат забелязани и оценени самостоятелно, а не да остават в сянката на вече утвърдените пазарни играчи.

„BEGE винаги е било изложение, което отразява реалното развитие на индустрията. Засиленият интерес от страна на iGaming компаниите е естествена стъпка в еволюцията на събитието. Тази година обаче поставяме и много силен акцент върху новоизгряващите компании и възможността те да срещнат инвеститори, партньори и компании, които могат да подкрепят тяхното развитие. В същото време традиционните компании от наземния сектор остават основна и изключително ценна част от BEGE, именно тяхното доверие и дългогодишно участие стоят в основата на успеха на изложението през последните 17 години“, коментира Наталия Баевска, проектен мениджър на BEGE.

В рамките на BEGE по традиция ще се проведе и конференцията EEGS, която тази година ще надгради формата си с участието на изявени международни лектори, инвеститори и бизнес посредници от различни сектори. Те ще имат активна роля в създаването на нови възможности за финансиране, стратегически партньорства и директни срещи с перспективни компании от региона.

Със засиленото присъствие на онлайн сегмента активното включване на инвеститори и специалния фокус върху новоизгряващите компании BEGE 2026 ще се утвърди като една от най-важните платформи в региона за развитие, инвестиции и бъдещи партньорства в гейминг индустрията.