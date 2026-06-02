Любомир Дацов: Преди да се приложат промени в бюджета, първо трябва да се изготви план

Всички тези промени, не бива да бъдат правени на парче. Трябва да се направи комплексен анализ, на база на който да бъдат селектирани комплекс от мерки какво се прави. Това коментира пред NOVA News Любомир Дацов, член на Фискалния съвет по повод предложените от правителството промени в бюджета.

„За влизане в процедурата за свръхдефицит се изготвя план – започва се от анализ, минава през състоянието и се стига до набор от мерки, които трябва да бъдат приложени, така че да се намери компромис за запазване на икономическия растеж и едновременно с това – премахване на изкривяванията, които има.", обясни Дацов. Според него, това, което се случва в момента не е най-доброто, защото няма ясна концепция какво може да се очаква от управляващите като общи мерки.

Любомир Дацов коментира, че назад в годините има прекомерно нарастване на разходите. Според него бюджетът за 2026 година, който предстои да бъде внесен, може да бъде същият като временния бюджет в момента.

„Това, че бяха актуализирани работните заплати само с 5% хоризонтално, да се запази до края на годината. То няма да възстанови кой знае колко нещата, но поне темпът на изменение спрямо БВП, който се очертава между 7% и 8% в момента, ще бъде аналогичен. Защото предходните месеци се колебаеше изменението на заплатите спрямо предходния период на миналата година около 25%, но в момента спадна около 16%. За да бъде нормално това изменение, то трябва да е под темпа на изменение на номиналния БВП от 8%. Тоест горе долу до края на годината поне ще успеят ръстовете да съответстват на изменението на икономиката, а не да бъдат изпреварващи, което трупа нови дефицити.", обясни финансистът.

Всяка една мярка, която овладява ситуацията в разходната част, е добра. Но първо трябва да види комплексът от тези мерки и да се види икономическата страна – какво стои като икономика, като въздействие, краткосрочно и дългосрочно, подчерта Дацов.