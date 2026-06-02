Ето с колко ще поскъпне енергията за бита от 1 юли: ток с 2,99%, парно - 4,58 на сто

Цената на тока да се уверили от 1 юли тази година до 30 юни 2027 г. средно с 2,99 на сто, а на парното и топлата вода с до 4,58 на сто. Това предвиждат докладите на експертите на Комисията за енергийно и водно регулиране, който са публикувани.

За потребителите на ток от Западна България предлаганото увеличение е 3,11 на сто. Техен доставчик е "Електрохолд продажби". За „ЕВН България Електроснабдяване", компанията, която е доставчик на ток на бита в Югоизточна България, поскъпването ще е 3,24 на сто и е най-високо при домакинствата.

В Североизточна България семейството ще получат увеличение на сметките си за електроенергия с 2,38 на сто, което е най-ниското. Електроснабдителното предприятие на Златни пясъци ще продава тока с 5,80% по-скъпо.

При цените на топлинната енергия за битови клиенти за периода 1 юли тази година до 30 юни 2027 г. комисията предлага средно увеличение от 4,58%. За сравнение, в ценовите си заявления от 31.03.2026 г. поисканото от дружествата средно увеличение беше средно в размер на 30,65 %.

За топлофикациите предлаганото от КЕВР поскъпване от 1 юли т.г. е :

▪ За "Топлофикация София" – изменение на действащата цена с 5,50%, поискано от дружеството увеличение от 29%;

▪ за "ЕВН България Топлофикация"- изменение с 3,70 %, поискано от дружеството увеличение от 12,69 %;

▪ за "Топлофикация Плевен" - изменение с 5,54% поискано от дружеството увеличение от 11,27%;

▪ за "Топлофикация Бургас" – изменение с 3,66%, поискано от дружеството увеличение от 17,28%;

▪ за "Веолия Енерджи Варна" - изменение с 5,19%, поискано от дружеството намаление от 10,05%;

▪ за "Топлофикация Враца" - изменение с 3,59%, поискано от дружеството увеличение от 49,42 %;

▪ за "Топлофикация ВТ" - изменение с 4,99 %, поискано от дружеството увеличение от 26,02%;

▪ за "Топлофикация Разград" - изменение с 4,98%, поискано от дружеството увеличение от 15,35%;

▪ за "Топлофикация Русе" АД - изменение с 5,00 %, поискано от дружеството увеличение от 69,05 %;

▪ за "Топлофикация Перник" - изменение с 4,23 %, поискано от дружеството увеличение от 29,68 %;

▪ за "Топлофикация Сливен" - изменение с 5,18 %, поискано от дружеството увеличение от 33,37%.

Най-голямото поскъпване е в Плевен, с 5,54 на сто, на второ място по процент увеличение е София - с 5,50, в Сливен парното скача с 5,18 на сто и в Русе, където топлинната енергия ще струва с 5 на сто повече. Това са градовете с над 5 на сто увеличение (виж таблицата).

Комисията е положила максимални усилия, за да сведе до минимум поисканите увеличения на цените на електрическата и на топлинната енергия, пише в съобщението на КЕВР. С ценовите се предложения регулаторът за поредна година запазва позицията на България на страна с една от най-ниските цени на електроенергия за бита в цяла Европа. Това стана възможно след като комисията приложи рестриктивен подход по отношение на поисканите от дружествата разходи, без обаче да допусне създаването на условия за влошаване на качеството на предоставяните услуги, казват от енергийния регулатор.