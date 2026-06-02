Инфлацията в Иран достига най-високите нива от Втората световна война насам

Годишната инфлацията в Иран през май е достигнала най-високото ниво от Втората световна война насам, се посочва в доклад, публикуван вчера от иранската централна банка и цитиран днес от Асошиейтед прес. Данните подчертават икономическите трудности, пред които са изправени гражданите на Ислямската република на фона на опасността от възобновяването на войната с Израел и САЩ.

Докладът е първото официално потвърждения на това, което иранците, които пазаруват, плащат за такси или посещават клиники вече знаят - стойността на иранския риал бива унищожена от войната и възможното й продължение, пише БТА.

Междувременно дългогодишните проблеми, породени от лошо икономическо управление и корупция, изглежда продължават да забавят подхранваната от петрола икономика на Иран, а военноморската блокада на САЩ оказва икономически натиск върху Ислямската република.

Икономическият натиск по-рано неведнъж е ставал причина за национални протести, каквито иранските власти се опитват да избегнат, откакто през януари се стигна до репресии, при които, според оценки на активисти, загинаха над 7000 души.

Въпреки че хардлайнерите в Техеран провеждат семинари за боравене с оръжие и организират сватби под сянката на балистични ракети, за да повдигнат духа на иранците, е възможно да избухнат нови демонстрации, ако хората се окажат лишени от прехрана за семействата си, предупреждават експерти.

„Не се съмнявам, че ако Тръмп остави (Иран без официално примирие), най-вероятно в края на лятото ще видим нещо подобно на това, което се случи през януари заради икономическата и социална ситуация“, коментира анализаторът Мохсен Джалилванд във видео, публикувано на новинарския сайт Фарару.

Индексът на потребителските цени, който измерва стойността на кошница от продукти и услуги, е достигнал ниво от 77,2 на сто през май в сравнение с предходната година, отчита Централната банка на Иран. Темпът е с 8,5 по-бърз от април, според обявените данни. Инфлацията при цените ежедневните и общи стоки и услуги като лекарства, таксита, тютюн и такси за комуникации, е нараснала със 113,8 на сто на годишна база.

По-тежка инфлацията в Иран е отчитана само през 1942 г., по време на Втората световна война, когато британски и съветски войски навлизат в страната, превземат железопътната система и изземат запасите от храни. Липсата на храна, засилена от лоша реколта, тогава предизвиква хиперинфлация и глад. Гладът и епидемия от тиф убиват много хора. Настоящите данни сочат „безпрецедентен темп (на инфлацията) от Втората световна война насам“, коментира Институтът за икономически изследвания „Бамдад“, частен икономически мозъчен тръст в Иран.

Централната банка на Иран не коментира значимостта на данните. Въздушните удари тази година нанесоха значителни щети на иранския бизнес и петролната индустрия. Междувременно американската блокада възпрепятства достъпа до световния пазар на иранските доставки на суров петрол, които са ключов източник на твърда валута за Ислямската република.

Риалът, който се търгуваше на ниво от 32 000 за 1 долар през 2015 г., сега е достигнал 1,7 милиона риала за 1 долар.

„Определено ще имаме по-високи цени“, предупреди иранският президент Масуд Пезешкиан през май. „Борим се и трябва да приемем тези трудности“, допълни той.

През 2017 г. и 2018 г. покачващите се цени на храните предизвикаха протести в Иран, при които загинаха над 20 души, а стотици бяха арестувани. Увеличението на цената на субсидирания от държавата бензин доведе до демонстрации, в които, според непотвърдени информации, са загинали над 300 души. Протестите срещу обезценяването на риала от началото на тази година бяха най-мащабните демонстрации, разтърсили Иран след революцията от 1979 г. и последвалите хаотични години, припомня Асошиейтед прес.

Годишната инфлация в Иран може да достигне 80 на сто, предупреди базираният в Техеран икономист Саид Лейлаз пред Асошиейтед прес. „Иранското общество не може да толерира годишна инфлация от над 25 на сто“, допълни той.