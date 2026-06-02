БНБ е похарчила над 84 млн. лв. за издръжка на паричното обращение през 2025 г.

За издръжка на паричното обращение у нас през 2025 г. БНБ е извършила разходи в размер на 84,851 млн. лв., става известно от годишния отчет на БНБ за 2025 г., публикуван на страницата на БНБ.

Управителят на БНБ е внесъл днес в Народното събрание отчета за изминалата година, информират от институцията.

В отчета в частта за изпълнението на бюджета на БНБ се отбелязва, че бюджетът на банката е приет от УС с решение от 10 декември 2024 г. Съгласно приетите от УС на БНБ „Вътрешни правила за изготвяне, изпълнение и отчитане на бюджета на БНБ“ отчетът за изпълнението на бюджета на банката е изготвен в два раздела - „Разходи за издръжка на БНБ“ и „Инвестиционна програма“.

Данните показват, че за осъществяване на дейността си и за издръжка през 2025 г. БНБ е изразходвала 223,327 млн. лв., което възлиза на 60,7 процента от утвърдения по първия раздел бюджет за годината.

Размерът на извършените разходи за издръжка на паричното обращение представлява 46,4 процента от утвърдения бюджет за годината по този показател и 38 процента от всички разходи за издръжка на БНБ през отчетния период. В рамките на тези разходи, за производство и доставка на банкноти са изразходвани 6,753 млн.лв., в това число 4,839 млн. лв. за доставка на евробанкноти, а за производство и доставка на нови монети -71,776 млн. лв., от които 61,731 млн. лв. за разменни монети. Във връзка с изпълнението на приетата от УС на БНБ Монетна програма за 2025 г. разходите за отсичане на възпоменателни монети са възлезли на 10,045 млн. лв. За унищожаване на банкноти и монети и за експертизи през 2025 г. се изразходваха средства в размер на 4,767 млн. лв., основно за унищожаване на монетни заготовки за разменни монети в лева. Извършени са разходи, свързани с обработката на банкноти и монети в размер на 205 000 лв., а разходите за резервни части и ремонт на машините, използвани за обработка на банкнотите и монетите са за 20 000 лв. За проектиране на нови емисии банкноти и монети са извършени разходи в размер на 65 000 лв. Разходите за наеми на помещенията, ползвани от БНБ във връзка с извършване на емисионно-касови дейности са 1,265 млн. лв.

За материали, услуги и амортизация са платени 48,624 млн. лв., което е 58 процента от утвърдения бюджет за годината по този показател и 21,8 процента от всички разходи за издръжка на банката през 2025 г.

Разходите за амортизация за 2025 г. възлизат на 19,429 млн. лв., което е 55,5 процента от утвърдения бюджет за годината по този показател и 8,7 процента от всички разходи за издръжка на банката за 2025 г.

Разходите за персонал, включително за социално и здравно осигуряване на служителите, са били в размер на 81,410 млн. лв., което представлява 95,3 процента от утвърдения бюджет за годината по този показател и 36,5 процента от всички разходи за издръжка на банката. В тях, спазвайки изискванията на Международния счетоводен стандарт 19 „Доходи на наети лица“ БНБ е отразила по бюджета си настоящата стойност на задълженията си към персонала за пенсиониране, както и за неизползван платен годишен отпуск, общо в размер на 4,951 млн. лв., се посочва от отчета.

Разходите за социална дейност възлизат на 2,989 млн.лв., което е 86,4 процента от утвърдения бюджет за годината по този показател и 1,3 процента от всички разходи за издръжка на банката за 2025 г.

За други административни разходи на банката са използвани 2,039 млн. лв., което е 39,7 процента от утвърдения бюджет за годината по този показател и 0,9 процента от всички разходи за издръжка на банката.

За изпълнение на инвестиционната си програма за 2025 г. БНБ е извършила разходи в размер на 26,335 млн.лв., което е 40,9 процента от утвърдения бюджет за инвестиции за 2025 г.

В отчета се посочва, че БНБ е продължила активно да работи по дейности, свързани с въвеждане на еврото като законно платежно средство в България, като разходите по тези дейности имат косвен ефект върху цялостното изпълнение на бюджета на банката за 2025 г.

През периода БНБ завърши подготвителните дейности за прилагане на паричната политика на Евросистемата, обезпечавайки пълна оперативна готовност от първия ден след приемането на България в еврозоната. В рамките на подготовката бяха финализирани и приети основните правни актове, уреждащи взаимоотношенията на БНБ с контрагентите по паричната политика, се отбелязва още в отчета. Посочва се още, че през изминалата година в изпълнение на дейностите по Националния план за въвеждане на еврото в България са приключени всички проекти в областта на платежните системи, свързани с подготовката за приемане на еврото, които осигуриха плавен и безпроблемен преход на безналичните плащания от левове към евро.

Въвеждането на еврото няма да доведе до промяна във функционалните отговорности по отношение на надзора над кредитните институции, посочват в отчета още от БНБ. Отбелязват се, че ЕЦБ ще продължи да отговаря за надзора над определените според нейната методика значими институции във всички аспекти на тяхната дейност. БНБ е национален компетентен орган за по-малко значими институции, като надзорът върху тях се осъществява от управление „Банков надзор“ и ЕЦБ запазва определени директни правомощия по отношение на тях, включително и поемане на директен надзор, във всеки един момент, се отбелязва в отчета.