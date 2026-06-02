Американска търговска камара в България против промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите

Американската търговска камара в България се обяви против предложените промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите в позиция, изпратена до председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

Според Камарата предложенията ограничават принципа на свободната стопанска инициатива и създават прекомерна намеса в отношенията между участниците по веригата на доставки.

„Анализирайки предложенията, стигаме до извода, че с тях се ограничава значително залегналият като конституционен принцип на свободната стопанска инициатива във вреда на потребители, доставчици и търговци“, се посочва в позицията, цитирана от БТА.

От организацията заявяват, че част от текстовете премахват установени договорни практики, характерни за развитите пазарни икономики, и ги заменят с механизми, които според тях надхвърлят обществения интерес и принципа на пропорционалност.

В съобщението е посочено още, че в 52-то Народно събрание продължава лошата практика, при която изключително сериозни законодателни промени се прокарват набързо, без необходимата оценка на въздействие и без задълбочено публично обсъждане със заинтересованите страни.

Според камарата в Закона за защита на конкуренцията се въвежда недопустимо засягане на правото на защита и справедлив процес - измененията предвижда обратна доказателствена тежест по отношение на предвидените нови състави на нарушения, ако лице с еднолично или съвместно господстващо положение не определя цените си по методология, приета от Министерския съвет и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), за него се предполага, че е извършило нарушение, освен ако докаже обратното.

„По този начин се преобръща парадигмата на справедливия процес и правото на защита“, посочват от Камарата.

Според позицията това би позволило на КЗК да налага санкции до 10 на сто от годишния оборот на търговец при наличие на „съмнения“, без първо да е доказано нарушение.

Организацията изразява несъгласие и с идеята за създаване на Централен регистър за проследимост по веригата на доставки.

Според Камарата подобен регистър ще доведе до допълнителна административна тежест за бизнеса и създава риск за защитата на търговската тайна между конкуренти.