Размина се шок с цени на ток и парно – от юли поскъпват с 2,99 и 4,58% (Обзор)

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КЕВР ограничи увеличението, в пъти по-ниско е от поисканото от топлофикациите

Цената на тока от 1 юли тази година до 30 юни 2027 г. да се увеличи средно с 2,99 на сто, а на парното и топлата вода с до 4,58 на сто. Това предвиждат докладите на експертите на КЕВР, които са публикувани. Така се размина ценови шок въпреки поскъпване на енергоносителите заради войната в Иран.

В сегашната ситуация на високи енергийни цени на световните пазари комисията положи максимални усилия,

за да сведе до минимум

поисканите увеличения

на цените на електрическата и топлинната енергия, съобщават от регулатора.

За домакинствата в Западна България предлаганото увеличение е 3,11 на сто. Техен доставчик е “Електрохолд продажби”. За “ЕВН България Електроснабдяване”, компанията - която е снабдител на бита в Югоизточна България, поскъпването ще е 3,24 на сто и е най-високо при домакинствата.

В Североизточна България, където снабдител е “Енерго-Про”, семействата ще получат увеличение на сметките си за ток с 2,38 на сто, което е най-ниското. Електроснабдителното предприятие на Златни пясъци ще продава с 5,80% по-скъпо.

Комисията определя и прогнозна базова пазарна цена на електроенергията за едногодишен период на база фючърси на европейските борси - 114,11 евро за мегаватчас. Тя е определяща при цените на тока и за бита. Крайните снабдители купуват тока от борсата, а фонд “Сигурност на електроенергийната система” покрива разликата между пазарната и определените от КЕВР цени.

Комисията цитира данни, че в България към 15 май соларите достигат 6643 мегавата - ръст от 540 мегавата спрямо края на миналата година. На пазара се включват и 3432 мегавата батерии при 1382 мегавата към края на 2025 г. Към края на 2026 г. се очаква да нараснат до над 5000 мегавата. Експертите на комисията смятат, че регионалният пазар на електроенергия се е пренаредил.

Насищането на системата с батерии придава гъвкавост, което

ограничава ролята на газови мощности

в Гърция,

които определят пиковите цени в региона. Така се намалява и влиянието на цената на природния газ върху тази на електрическата енергия.

От доклада става ясно, че и трите електроразпределителни дружества предлагат цената за достъп до електроразпределителната мрежа да се определя на база мощност, а не потребена електроенергия. Това е така наречената такса електромер. Те смятат, че това е по-справедливо, защото поддържат мрежата и до рядко обитавани къщи и имоти. КЕВР е написала “неприложимо” на предложените цени.

Две от дружествата са пресметнали и много по-висока прогнозна пазарна цена на тока на борсата. “ЕРМ Запад” са я изчислили на 140 евро за мегаватчас, а “ЕРП Юг” на 142,18 евро.

За топлинната енергия за битови клиенти комисията предлага средно увеличение от 4,58%. В заявленията си от 31 март дружествата поискаха средно увеличение с 30,65%.

КЕВР прави сравнение между предложеното от експертите поскъпване и това, което са внесли топлофикациите. Например дружеството с най-много абонати - “Топлофикация София”, е предложило по-висока цена с 29%, комисията е приела 5,50 на сто. В пъти са намалени предлаганите увеличения и при другите топлофикации. Най-голямо вдигане на цени бе искано в Русе - с 69,05 на сто, КЕВР определя 5%. (Виж таблицата.)

От енергийния регулатор посочват, че за поредна година се запазва позицията на България като

страна с една от най-ниските цени

на тока за бита в Европа

КЕВР е приложил рестриктивен подход на поисканите от дружествата разходи, без обаче да допусне създаването на условия за влошаване на качеството на предоставяните услуги.

До крайното одобрение на цените на ток и парно за битовите потребители предстоят открити заседания и обществено обсъждане на докладите на експертите.