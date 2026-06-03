САЩ жалят решение на съда да възстановяват мита на компании

Американското правителство е подало жалба срещу съдебно решение, което задължава държавата да възстанови на компаниите митата, отменени по-рано тази година от Върховния съд на САЩ, предаде Франс прес, като се позова на съдебни документи.

След решението на най-висшата съдебна инстанция в САЩ, федерален съд е разпоредил на администрацията да започне процедура по възстановяване на неправомерно събраните мита, оценени на общо около 166 милиарда долара от митническите служби.

Съдия от Международния търговски съд е дал срок на Агенцията за митници и гранична охрана да изгради информационна система, която да позволи стартиране на възстановяването на сумите. Оттогава митническата служба е започнала частични възстановявания, но жалбата на американското правителство може да забави процеса, пише БТА.

Още преди решението на Върховния съд няколко компании заведоха дела с искане държавата да върне надвзетите суми, в очакване на благоприятно решение на най-висшия съд. Именно първото от тези дела е довело до съдебната заповед митниците да създадат системите за възстановяване.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп превърна митата в основен елемент на своята икономическа политика, като заяви, че те могат частично да заменят данъка върху доходите и да насърчат компаниите да върнат производството в страната.

Но неговите широкообхватни мита върху всички вносни стоки бяха отменени от Върховния съд през февруари, който прецени, че Тръмп е превишил правомощията си съгласно американската конституция.

След това решение президентът обяви нови 10% мита с максимален срок от шест месеца. Междувременно той възложи на търговския представител на Белия дом да започне серия от разследвания, които могат да позволят въвеждането на нови по-високи мита на различно правно основание. Според търговският представител Джеймисън Грийн около 70 държави в момента са обект на разследвания.