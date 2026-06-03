От вятърна енергия са осигурени 16 процента от електричеството в Европа през изминалото денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 16,1 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 13,6 процента от общото количество електроенергия (937 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 2,5 процента (172 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (76,2 процента), Португалия (42,5 на сто) и Ирландия (30 процента). В България делът е 1,5 процента, пише БТА.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (298,3 гигаватчаса), Франция (200,5 гигаватчаса) и Испания (152,4 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 1,1 гигаватчаса.