ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ричард Гиър: Доналд Тръмп е маниак, който унищожав...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22967914 www.24chasa.bg

От вятърна енергия са осигурени 16 процента от електричеството в Европа през изминалото денонощие

740
Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 16,1 на сто. СНИМКА: АРХИВ

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 16,1 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 13,6 процента от общото количество електроенергия (937 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 2,5 процента (172 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (76,2 процента), Португалия (42,5 на сто) и Ирландия (30 процента). В България делът е 1,5 процента, пише БТА.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (298,3 гигаватчаса), Франция (200,5 гигаватчаса) и Испания (152,4 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 1,1 гигаватчаса. 

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 16,1 на сто. СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание