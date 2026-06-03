Международните превозвачи готвят протест на 15 юни

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Съюзът на международните превозвачи започва подготовка за официален протест на 15 юни 2026 г., съобщиха оттам. И посочиха, че сред причините са липсата на обратна връзка от страна на държавата по ключови за транспортния сектор теми, сред които проблемите, свързани със застраховката „Гражданска отговорност“, прилагането на режима “de minimis” и компенсациите за тол таксите.

Въпреки многократно поставяните въпроси и настояването за конструктивен диалог, към настоящия момент браншът не е получил конкретни отговори, решения или ясен ангажимент от страна на компетентните институции, пишат от съюза.

И допълват, че започват подготовка за протеста. Той цял да бъде израз на натрупаното напрежение в сектора и на необходимостта държавата да предприеме спешни и конкретни действия по темите, които пряко засягат дейността, конкурентоспособността и финансовата устойчивост на българските превозвачи.

"Съюзът на международните превозвачи остава отворен за диалог, но настоява за реални решения, конкретни срокове и отговорно отношение към проблемите на транспортния бранш.

Допълнителна информация относно организацията и формата на протеста ще бъде предоставена своевременно", завършват съобщението си от превозвачите.