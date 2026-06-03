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Собственикът на TikTok пуска кола

Георги Луканов

[email protected]

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В центъра на предложението попадат платформи като Facebook, Instagram, TikTok и Snapchat СНИМКА: pixabay

Социалната мрежа TikTok превзе света, а сега компанията, която стои зад глобалния феномен, навлиза и в автомобилната индустрия. 

Нов електрически автомобил, свързан със собственика на TikTok ByteDance, ще бъде пуснат в продажба в Китай тази година. Моделът ще бъде произведен в сътрудничество с производителя Seres, който разработва изцяло нова автомобилна марка с платформата с изкуствен интелект Volcano Engine на ByteDance. Очаква се първият модел да бъде кросоувър.

Производството ще се извършва във фабриката на Seres в Чунцин. Идеята е технологията на ByteDance да бъде в сърцето на автомобила. Платформата с изкуствен интелект на компанията ще действа като дигитален мозък на автомобила, предоставяйки на водачите достъп до разширено гласово управление, лични настройки и други функции с изкуствен интелект директно в кабината. Създадена е нова компания, наречена Saidou, за да реализира инициативата.

Очаква се първият модел да бъде представен преди края на годината и ще се предлага както в електрическа, така и в удължаваща пробега версия. Светът с нетърпение очаква това, което вече се нарича TikTok кола.

В центъра на предложението попадат платформи като Facebook, Instagram, TikTok и Snapchat СНИМКА: pixabay
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