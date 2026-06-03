САЩ разширяват търговския натиск с нови мита върху вноса от 60 икономики заради нарушения, свързани с принудителния труд

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Администрацията на американския президент Доналд Тръмп предложи налагането на допълнителни мита от 10 и 12,5 процента върху вноса от 60 държави и съюзи, след като установи, че те не полагат достатъчно усилия за ограничаване на търговията със стоки, произведени с принудителен труд, предаде Ройтерс.

Предложението на Службата на търговския представител на САЩ (USTR) е част от разследване по раздел 301 за нелоялни търговски практики и е подадено в момент, в който администрацията на Тръмп се опитва да възстанови част от отменените през февруари извънредни мита.

От службата съобщиха, че предлагат мита от 10 процента върху вноса от Канада, Европейския съюз, Великобритания, Мексико, Индонезия, Малайзия, Тайван, Пакистан, Бангладеш, Камбоджа, Аржентина, Еквадор, Ел Салвадор и Гватемала.

За останалите 45 държави, обхванати от разследването, се предлага допълнително мито от 12,5 процента, пише БТА.

„Неспособността на някои от нашите най-важни търговски партньори да се справят с вноса на стоки, произведени с принудителен труд, е неприемлива“, заяви търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър.

По думите му това поставя американските работници в неравностойна позиция в глобалната конкуренция.

Американската търговска администрация предлага и специален механизъм за текстилната индустрия, който ще позволи определен обем внос на облекло и текстил да влиза в САЩ при по-ниски митнически ставки. Подробности за нивата на тарифите и обемите обаче все още не са оповестени.

Предложението е дадено преди изтичането на временната 10-процентна митническа ставка, въведена на 20 февруари, след като Върховният съд на САЩ блокира част от извънредните мита, наложени от администрацията на Тръмп по Закона за международните извънредни икономически правомощия.

В понеделник Службата на търговския представител предложи и 25-процентно мито върху редица бразилски стоки в рамките на отделно разследване, свързано с практиките на Бразилия в областта на цифровата търговия и преференциалните тарифи. Белият дом наложи на Бразилия мита от 50 на сто през юли 2025 г. в отговор на продължаващото съдебно преследване на бившия президент на страната Жаир Болсонаро. Ставките обаче бяха отменени от Върховния съд на САЩ през февруари.

Очаква се американската търговска служба скоро да представи и резултатите от друго мащабно разследване по раздел 301, свързано със свръхкапацитета в промишлеността на 16 търговски партньора, сред които и Китай.

От предложените нови мита ще бъдат изключени редица продукти, включително енергийни суровини, редкоземни елементи, определени метали, говеждо месо, кафе, част от плодовете и зеленчуците, фармацевтични продукти, органични химикали и самолетни части.

Службата на търговския представител ще приема обществени коментари по предложенията до 6 юли, а публичното изслушване е насрочено за 7 юли.