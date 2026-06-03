ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ричард Гиър: Доналд Тръмп е маниак, който унищожав...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22968164 www.24chasa.bg

Еврото отстъпва леко спрямо долара, но поскъпва спрямо франка и лирата

376
Еврото отстъпва леко спрямо долара. СНИМКА: pixabay

Курсът на еврото се понижава леко спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация. 

Единната валута се разменя за 1,1616 долара, или с 0,16 на сто под нивото при затваряне на вчерашната търговия. 

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1646 долара спрямо 1,1646 долара в понеделник.

Спрямо останалите основни валути еврото се движи възходящо. Единната европейска валута поскъпва с 0,05 на сто спрямо британската лира и с 0,11 на сто спрямо швейцарския франк, предаде БТА.

Еврото отстъпва леко спрямо долара. СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание