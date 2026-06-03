Новият шеф на Федералния резерв Кевин Уорш планира мащабни реформи и по-малко насоки за лихвите

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Новият президент на Управлението за федералния резерв (УФР) на САЩ Кевин Уорш планира мащабни реформи в централната банка и възнамерява да ограничи конкретните насоки относно бъдещата политика по лихвените проценти, предаде Ройтерс.

„Няма да се придържаме към досегашните практики, ако намерим по-добри алтернативи“, заявява Уорш в писмо до над 20 000 служители на УФР, с което разполага агенцията.

Писмото бележи началото на четиригодишния му мандат начело на американската централна банка. Уорш посочва, че през следващите тримесечия очаква открит дебат за стратегията и начина на работа на институцията.

В същото време той се обръща с помирителен тон към служителите на УФР, чиято работа в миналото е критикувал публично.

Новият президент на централната банка планира също така да разгледа използването на алтернативни показатели за инфлацията и да продължи намаляването на баланса на УФР, който в момента възлиза на около 6,7 трилиона долара.

Първото заседание на УФР под ръководството на Уорш ще се проведе на 16 и 17 юни. Очакванията на пазарите са лихвените проценти да останат без промяна. Новите икономически прогнози на централната банка обаче вероятно ще дадат по-ясна представа за бъдещия курс на паричната политика и оценката на УФР за инфлационните рискове.

Уорш ще продължи да работи с предшественика си Джером Пауъл, който остава член на Управителния съвет на УФР, предаде БТА.

В миналото Уорш многократно критикуваше паричната политика под ръководството на Пауъл и обвиняваше централната банка, че се е отклонила от основната си мисия.

Според информация на „Уолстрийт джърнъл“ новият президент е привлякъл двама консервативни експерти за преходния период - Даниел Хейл и Пол Уинфри, свързани с консервативни организации като „Хувър институт“ (Hoover Institution) и „Херитидж фаундейшън“ (Heritage Foundation).

Уинфри е сред авторите на частта за реформата на централната банка в „Проджект 2025“ (Project 2025), свързан с предложения за консервативни промени в държавната политика на САЩ.

Смяната на ръководството на УФР се случва в момент на засилен политически натиск върху независимостта на институцията. Американският президент Доналд Тръмп нееднократно се опитваше да влияе върху решенията на централната банка.

По време на изслушванията си в Сената Уорш обеща, че решенията за лихвената политика ще бъдат вземани „строго независимо“ от политически съображения.

„Не съм ничия марионетка“, подчерта той.