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Месопреработвателното предприятие „Фермата“ отвори врати за десетки студенти и ученици от цялата страна

Голям интерес предизвика участието на хранителната компания „Белла България“ в първото издание на „Нощ на индустрията“ в Пловдив, организирано от сдружение „Мост между поколенията“ и „Клъстер Тракия икономическа зона“ с институционален партньор Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

Десетки студенти и ученици от цялата страна се включиха в своеобразния празник на технологиите, производството и професионалните възможности за старт и развитие в хранителната индустрия. Сред участниците бяха ученици от 15 училища от област Пловдив, студенти от 7 университета от Пловдив и София, родители с деца, граждани, които с интерес се срещнаха с реалната производствена среда.

Главният директор „Операции“ в „Белла България“ Валери Василев и главният технолог Петър Петров лично посрещнаха младите хора и близките им в месопреработвателното предприятие „Фермата“ и ги запозна отблизо с производствената среда. Посетителите имаха възможността да видят най-модерните машини и високотехнологично оборудване в областта на месопреработката в България.

Предприятието „Фермата“ е специализирано в производството на всички видове малотрайни колбаси (млени меса и месни заготовки; кренвирши; наденици; Телешки, Хамбургски и Камчия колбаси; варено-пушени деликатеси и шунки).

Оборудването е в съответствие с най-високите международни технологични стандарти. Сертифицирано по IFS Food Standard v. 8 и има сертификата „Контролирано качество при производителя“ от „ТюфНорд България“ за най-високото качество месни продукти. Внедрени са още системи за контрол и проследяване на качеството и безопасността НАССР, ISO 9001, ISO 22000.

На всяка проба се правят органолептични и физико-химичен анализ в собствена лаборатория FoodScan. Контролни проверки се правят във външни акредитирани лаборатории.

В предприятието е проектирана и в процес на изграждане първата в България стая, оборудвана с напълно автоматизирана система за слайсиране и зареждане.

Има внедрена система за рециклиране и устойчиво управление на опаковките.

Производствената база се захранва със 100% зелена енергия.