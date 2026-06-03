Моменти на признание, емоция и изненади белязаха юбилейната вечер на банката

Със специално събитие, изпълнено с емоция, признателност и поглед към бъдещето, Общинска банка отбеляза своята 30-годишнина. Юбилеят събра близо 700 гости – клиенти, партньори, представители на институции и служители, които през годините са били част от развитието и утвърждаването на Банката като стабилен и доверен финансов партньор.

Вечерта премина в атмосфера на споделени успехи, уважение към постигнатото и увереност в бъдещето. Специален акцент в програмата беше признанието към служители с над 25 години професионален път в Общинска банка. Те получиха почетни плакети за своята лоялност, отдаденост и принос към развитието на институцията.

„Тридесет години са повече от юбилей. Те са доказателство, че сме част от живота на хората, бизнеса и общините. През всички години на промени – икономически, технологични и обществени – за нас най-важното остава същото: да бъдем стабилна опора и надежден партньор за нашите клиенти. Това винаги е била мисията на Общинска банка и смятаме да я запазим такава и в бъдеще.“, сподели г-н Неделчо Неделчев, Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Общинска банка.

Послание към гостите отправи и г-н Борислав Чиликов, член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Общинска банка: „Когато мислим за Банка, често си представяме сгради, системи, технологии, числа. Всъщност банката са хората - клиентите, които ни се доверяват във важните моменти от живота и бизнеса си, и екипът, който всеки ден посреща техните истории с професионализъм и отношение.“

От ляво надясно: г-н Б. Чиликов, член на Управителен съвет и Изпълнителен директор на Общинска банка и г-н Н. Неделчев, Председател на Управителен съвет и Изпълнителен директор на Общинска банка

За празничната атмосфера и доброто настроение на гостите допринесоха и изпълненията на Destiny Quartet, Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“, както и водещите Симо и Богдана от БГ Радио.

Банка с традиции, която се развива с поглед към бъдещето

Основана през 1996 г., Общинска банка се развива като стабилна финансова институция с фокус върху хората, бизнеса и местните общности. Днес Банката предлага цялостно портфолио от финансови продукти и услуги както за общини и общински дружества, така и за бизнеса и индивидуалните клиенти.

През последните години Общинска банка активно разширява портфолиото си от продукти и услуги, като надгражда потребителското и жилищно кредитиране, въвежда пакетни продукти, стартира предлагането на застрахователни решения и развива дигиталните си услуги. От скоро Банката предлага и специализирани продукти за хора със свободни професии – част от стратегията й да отговори на специфичните потребности на различните клиентски групи.

Като част от стремежа си да предоставя високо качество на обслужване и отлично клиентско изживяване, Общинска банка активно развива и своите дигитални канали. Мобилното приложение MB-Mobile, което през 2025 г. бе отличено в категории „Мобилна иновация“ и „Динамично развитие“ на конкурса b2b Media Awards, все повече се утвърждава като удобен и ефективен инструмент за ежедневно банкиране.

Устойчивото развитие и добрите финансови резултати на Общинска банка получиха и международно признание. През 2025 г. рейтинговата агенция Moody’s Ratings повиши дългосрочния депозитен рейтинг на Банката на Ba2 от Ba3, както и дългосрочния рейтинг за риск от контрагента (Counterparty Risk Rating) на Ba1 от Ba2.

Тридесет години след създаването си Общинска банка продължава да се развива като съвременна финансова институция, която съчетава стабилност, иновации и близост до хората и бизнеса.