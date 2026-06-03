Цената на природния газ на хъба TTF се повиши до 49 евро за мегаватчас, на "Газов хъб Балкан" е 52 евро

Цените на юлските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 49,150 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 10:25 часа българско време. Днешната търговия започна от 48,355 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 47,607 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 3 юни, е 52,48 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 53,08 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 52,48 евро за мегаватчас, пише БТА.