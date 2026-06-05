Когато една компания изгражда своя бизнес модел, всеки допълнителен оперативен разход може да е от тежест. Проучванията и ежедневната практика в България показват, че банковите такси упражняват сериозен натиск върху бизнеса, като за голяма част от мениджърите те са водещ критерий при избора на финансова институция.

В отговор на тези пазарни реалности, ПроКредит Банк започва нова кампания за фирмени разплащателни сметки, чиято основна цел е да осигури стабилна основа и финансово облекчение за компаниите.

„Преди три до пет години бизнесът идваше в банката с конкретна нужда – например кредит или разплащателна сметка – и това обикновено бе водещо в отношенията. Днес очакванията са значително по-широки – клиентите търсят цялостно партньорство и пакетно обслужване, което да покрива различни аспекти на бизнеса им – финансиране, разплащания, дигитални инструменти и консултиране“, обясняват от ПроКредит Банк.

Ако трябва да обобщим очакванията на предприемачите - те търсят банка, с която да говорят на един език. Търсят предвидимост, прозрачност и човек от другата страна, който разбира как изглежда ежедневието им. В тази промяна се корени кампанията, която ПроКредит Банк започва в края на май 2026 г.

Оферта, каквато пазарът не е виждал

Всяка компания, открила фирмена разплащателна сметка в периода от 18 май до 31 октомври 2026 г., получава едновременно: нулева такса за откриване, нулева такса за обслужване за шест месеца и нулева такса за входящи и изходящи преводи в евро в България и ЕИП – „напълно безплатни без ограничение в лимита брой или обем сума – както входящите, така и изходящите“, уточняват от банката.

Тази оферта дава реална „глътка въздух“ на фирмите и им позволява да пренасочат средствата, които иначе биха отишли за банкови удръжки, директно към своята основна дейност.

Новата кампания е отворена за абсолютно всички типове бизнес, но прогнозите са, че в най-голяма степен от нея ще се възползват фирми от секторите на търговията и услугите. Те са тези, които оперират с голям обем от ежедневни транзакции и често имат международни партньори. Пълното премахване на таксите за преводи в евро (входящи и изходящи) без лимит на обема представлява директна финансова оптимизация за тях.

Зад кампанията не стои маркетингова интуиция, а проучване сред бизнес клиенти от началото на 2026 г., чиито резултати са еднозначни: ниските такси и качеството на обслужване са двата водещи критерия при избора на банка за бизнеса в България.

Прозрачността като принцип, а не като слоган

В банковата комуникация думата „прозрачност“ се е изтъркала от употреба. ПроКредит Банк обаче я използва конкретно. На страницата с условията на кампанията е публикувана и стандартната тарифа, към която всички новооткрити сметки преминават автоматично след края на преференциалния период. „Дребният шрифт под бизнес предложения и реклами при нас не е на дневен ред“, казват от банката.

Финансовият навигатор

Един детайл в начина, по който ПроКредит Банк организира работата с бизнес клиентите си е доста показателен за философията на институцията - всеки бизнес клиент работи с личен експерт. Не с кол център, не с чатбот, не с произволен служител на гишето. С конкретен човек – специалист, обучен да говори на езика на предприемача. „Колегите ни се превръщат в техен финансов навигатор и умеят да предвидят предизвикателствата още преди да са възникнали“, казват от банката.

Резултатът е забележим дори в ситуации, в които ПроКредит не е предложила най-евтините условия: „Има много случаи, в които дори като ценови условия не сме най-евтиното им предложение, но ни избират заради бързината, компетентността и лекотата в общуването.“ Защото в бизнеса времето е ресурс, понякога по-ценен от процентите.

Растежът като страничен ефект на доверието

Когато стане дума за разширяване на клиентската база, отговорът от банката не звучи като амбиция за пазарен дял. „Най-силният ни канал за нови клиенти е именно препоръката от текущите такива. Който се занимава с анализ на клиентски данни ще знае, че това е и най-трудоемкият път, защото изисква постоянство и изграждане на лоялност“, признават от ПроКредит Банк и допълват, че в основата е идеята за партньорство с всеки един, а не краткосрочен финансов резултат.

„Стремежът ни винаги е бил да бъдем катализатор на средата за развитие на бизнеса - подаваме ръка, за да може ефектът от добрите решения и инвестициите на компаниите да се мултиплицират.“

В епоха, в която банките се надпреварват с дигитални функционалности, това звучи почти старомодно, но зад него стои логика, която издържа дълго във времето: лоялният клиент не само остава – той довежда следващия.

Кампанията за фирмени сметки е покана към бизнеса да провери тази логика на практика. Шест месеца без такси са достатъчно дълго, за да се усети разликата. Или да не се усети. Но поне входната врата е широко отворена – и без такса за влизане.