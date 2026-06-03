Сладолед през май, ноември, при слънце или дъжд – свежият леден десерт все по-уверено излиза от рамката на „лятното удоволствие“. Той е не просто начин да се разхладиш в жегата, а миг хубаво удоволствие след дълъг ден или просто повод за хубаво настроение.

И макар високите температури традиционно да увеличават консумацията му, през последните години расте интересът към нови вкусове, прeмиум предложения и продукти, които превръщат сладоледа в избор за всеки ден от годината, споделят от българската търговска верига „Фантастико“. Точно затова в нейните супермаркети се предлагат над 230 вида сладолед в различни разфасовки и вкусове – от класическите ванилия и шоколад до италианско джелато, сорбета, занаятчийски и протеинови предложения.

„В последните няколко години не се наблюдава изразена сезонност в тази продуктова категория. Дори бих казала, че сладолед се консумира целогодишно. Класическите вкусове като ванилия и шоколад продължават да бъдат сред фаворитите на потребителите, но все по-осезаемо се забелязва интерес към по-разчупени комбинации. Сред актуалните предпочитания се открояват шамфъстък, дулсе де лече, мента с шоколад, ванилия с карамел и бисквитки с крем“, разказва Ваня Вакареева, продуктов мениджър във „Фантастико“.

Тенденцията към по-нестандартни и модерни предложения става все по-осезаема. Именно търсенето на нови вкусове и преживявания вдъхновява и новата колаборация между LAVA BEAR и Magnum.

Снимка: Lava Bear

„Сладоледът беше напълно естествена следваща стъпка. Искахме да създадем нещо, което не е просто вкусно, а преживяване - нещо, което носи същата енергия и забавление като съдържанието ни“, споделят от екипа на Lava Bear.

Новата серия Magnum Lava Bear вече се предлага в търговската мрежа и комбинира познати вкусове с по-модерен и игрив прочит – тенденция, която все по-силно присъства в категорията.

„Фантастико“ е една от водещите търговски вериги в България и за нас беше важно да присъстваме на място, което предлага качествен асортимент и има силна връзка с потребителите. Работим съвместно, за да достигнем до възможно най-широка аудитория. Партньорството е естествено продължение на развитието ни като бранд“, допълват още от екипа на Lava Bear.

Българските производители работят активно за създаването на нови свежи предложения сладолед. Един от най-разпознаваемите примери е „Изида“ – компания с над три десетилетия история, започнала като малък семеен бизнес през далечната 1991 година. Днес „Изида“ ООД е сред водещите български производители на сладолед и развива както класически серии, така и продукти, насочени към потребителите, които търсят по-балансиран начин на хранене. Сред тях са серията „Баланс 0% добавени захари“. „Сладоледите с тази марка са с 40% по-ниско съдържание на калории и са с високо съдържание на фибри. Енергийната стойност на 100 грама от този продукт е само 120 калории. В същото време вкусът и консистенцията на сладоледа с нищо не отстъпва на стандартните продукти“, споделя Димитър Матеев - главен технолог в „Изида“.

„Отново в отговор на потребителите, които отделят повече внимание на хранителния си режим, представихме на пазара сорбе продукт. Фрулино Манго Сорбе е продукт с високо съдържание на манго алфонсо (30%), подходящ за включване във веган хранителен режим. Продуктът е без млечна основа и е с ниско енергийно съдържание само 106 калории в 100 г“, допълва технологът.

„Все повече потребители обръщат внимание на състава на сладоледа, търсят продукти без консерванти и с естествени съставки. „Баланс 0% добавена захар“ и „Фрулино Манго сорбе“ са два продукта, които вярваме, че са подходящи за целогодишна консумация“, убеден е Димитър Матеев.

От „Изида“ допълват палитрата с интересни вкусове със сладоледа Old Time с манго и малини, който е с богат плодов вкус, глазура от бял шоколад и захаросани парченца малини.

Снимка: „Изида“ ООД

Интересът към премиум и занаятчийските предложения също продължава да расте, отчитат от „Фантастико“. Сред марките, които печелят популярност, са Gelateria Diana, Crazy Love и др. Все по-голямо присъствие има и италианското джелато с марки като Siviero Maria. Тяхната история започва през 1958 г. в местност близо до Болоня в малката занаятчийска лаборатория за джелато на дядо Гулиелмо. И до днес неговата фамилия управлява фабриката, предавайки от поколение на поколение тайната на истинското италианско джелато.

Siviero Maria

„Джелатото не е само за лятото, тъй като е уникално вкусово преживяване през цялата година“, казва екипът на Siviero Maria. За тях джелатото е не просто десерт, а усещане за „дом, семейство и грижа“.

Сладоледът отдавна не чака 35 градуса. Днес той е част от малките удоволствия във всеки сезон.