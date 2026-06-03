Николай Василев: Финансовото положение на страната е много зле от пет години насам

Финансовото положение на страната е много зле от пет години насам и няма нужда Европейската комисия да ни го казва. Проблемът трябва да бъде решен заради самите нас, а не заради външен натиск. Това заяви бившият министър на икономиката Николай Василев по NOVA NEWS.

По думите му процедурата по свръхдефицит сама по себе си не е драматична. В началото България би получила предупреждение без сериозни последствия, а евентуални санкции биха дошли едва ако страната продължи дълго време да поддържа високи дефицити. Според него обаче именно в тази посока се движи държавата.

Василев посочи няколко мерки за постигане на бюджетен излишък от 1%. Сред тях са оптимизация и съкращения в държавната администрация и публичния сектор, където по негови данни има около 12 000 незаети щатни позиции. Той предлага още прекратяване на помощите за електроенергия, които се изплащат вече пета година.

Като друга възможност бившият министър посочи отдаването на концесия на публична инфраструктура като магистрали, ВиК мрежи и железници. Според него държавата не трябва да управлява търговски дружества, тъй като в много от тях се натрупват значителни загуби. По думите му частното управление би донесло повече отговорност и ефективност.

Той настоя и за ограничаване на ненужните разходи, като заяви, че през последните години държавата е разпиляла около 20 милиарда евро. Според него всички тези мерки трябва да бъдат предприети незабавно.

По темата за майчинството Василев подчерта, че по-важно е изграждането на повече детски ясли и градини. Той предложи също еднократна помощ от 13 000 евро при раждане на дете за родители с високо образование, значителен социален принос и редовно плащане на данъци.

Според него България е изпълнила всички критерии за присъединяване към еврозоната и няма манипулация в данните за инфлацията. Василев обаче предупреди, че ситуацията е станала по-тревожна заради бюджетните планове за 2026 година.