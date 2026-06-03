Йотова на "Хемус 2026", панаирът в Пловдив стана боен полигон (Снимки, видео)

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На боен полигон с всевъзможна военна техника заприлича панаирът в Пловдив, където президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова присъства на откриването на международната изложба "Хемус 2026". Всякакви бронетранспортьори, високопроходими джипове и военни пособия са изложени на показ от 3 до 6 юни.

Пространството пред палатите се превърна в боен плац. Пременени като Ботеви четници, гвардейци застанаха в строй, а националният военен духов оркестър даде началото на церемонията. Йотова прие строя.

Откриването е поверено на военния министър Димитър Стоянов. Специално за "Хемус" дойде и министърът на иновациите Иван Василев. Присъстват много военни и аташета.

В рамките на изложението ще има демонстрации на вертолети от авиобаза Крумово и на F-16 от Граф Игнатиево.