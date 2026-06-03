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Йотова на "Хемус 2026", панаирът в Пловдив стана боен полигон (Снимки, видео)

24 часа Пловдив онлайн

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Президентът и върховен главнокомандващ присъства на откриването на международното изложение "Хемус 2026" в Пловдив. Снимка: Никола Михайлов

На боен полигон с всевъзможна военна техника заприлича панаирът в Пловдив, където президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова присъства на откриването на международната изложба "Хемус 2026". Всякакви бронетранспортьори, високопроходими джипове и военни пособия са изложени на показ от 3 до 6 юни.

Пространството пред палатите се превърна в боен плац. Пременени като Ботеви четници, гвардейци застанаха в строй, а националният военен духов оркестър даде началото на церемонията. Йотова прие строя.

Откриването е поверено на военния министър Димитър Стоянов. Специално за "Хемус" дойде и министърът на иновациите Иван Василев. Присъстват много военни и аташета.

В рамките на изложението ще има демонстрации на вертолети от авиобаза Крумово и на F-16 от Граф Игнатиево.

Очаквайте подробности!                                                                                                                                                                                                                                                                         

Илияна Йотова прие строй преди откриването на "Хемус 2026".
Илияна Йотова прие строй преди откриването на "Хемус 2026". Снимка: Никола Михайлов
Президентът Илияна Йотова на "Хемус 2026" в Пловдив.
Президентът Илияна Йотова на "Хемус 2026" в Пловдив. Снимка: Никола Михайлов
Военна техника е струпана в Пловдивския панаир за "Хемус 2026".
Военна техника е струпана в Пловдивския панаир за "Хемус 2026". Снимка: Никола Михайлов
Посетителите на "Хемус" ще видят разнообразна бойна техника.
Посетителите на "Хемус" ще видят разнообразна бойна техника. Снимка: Никола Михайлов
Посетители отсега се тълпят пред изложената военна техника на "Хемус".
Посетители отсега се тълпят пред изложената военна техника на "Хемус". Снимка: Радко Паунов
Илияна Йотова приема парада на "Хемус".
Илияна Йотова приема парада на "Хемус". Снимка: Никола Михайлов
Министърът на иновациите Иван Василев.
Министърът на иновациите Иван Василев. Снимка: Никола Михайлов
Откриването на "Хемус 2026" в Пловдив.
Откриването на "Хемус 2026" в Пловдив. Снимка: Никола Михайлов
Откриването на "Хемус 2026" в Пловдив.
Откриването на "Хемус 2026" в Пловдив. Снимка: Никола Михайлов
За откриването на "Хемус" пристигна и гвардейският духов оркестър.
За откриването на "Хемус" пристигна и гвардейският духов оркестър. Снимка: Никола Михайлов
                                        

Президентът и върховен главнокомандващ присъства на откриването на международното изложение "Хемус 2026" в Пловдив.
Илияна Йотова прие строй преди откриването на "Хемус 2026".
Президентът Илияна Йотова на "Хемус 2026" в Пловдив.
Военна техника е струпана в Пловдивския панаир за "Хемус 2026".
Посетителите на "Хемус" ще видят разнообразна бойна техника.
Посетители отсега се тълпят пред изложената военна техника на "Хемус".
Илияна Йотова приема парада на "Хемус".
Министърът на иновациите Иван Василев.
Откриването на "Хемус 2026" в Пловдив.
Откриването на "Хемус 2026" в Пловдив.
За откриването на "Хемус" пристигна и гвардейският духов оркестър.

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