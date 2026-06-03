Асен Василев: Заради управляващите пенсиите от 1 юли ще са с 30 евро по-ниски

Управляващите оправиха проблема с 2,39 евроцента за съществуващите пенсии и Ковид добавката, но не оправиха по-големия проблем, че всички нови пенсии от 1 юли ще бъдат с 30 евро по-ниски. Това освен, че е скандално, е и противоконституционно. Тази година има 110 хиляди пенсионери, 55 хиляди от тях вероятно ще се пенсионират второто полугодие. Всеки един от тях има право да заведе в Комисията за защита от дискриминацията дело и да си получи 30-те евро. Така че този закон освен да създаде бумащина за пенсионерите не постига абсолютно нищо.

Това коментира Асен Василев в парламентарните кулоари минути след като депутатите приеха промените в удължителния закон свързан с пенсиите. Според приетите текстове няма да се вземат по две евро от пенсионер, както беше заложено, но новите пенсии ще са без ковид бонуса.

"Така че, ако след 1 юли ви определят по-ниска пенсия, директно отивате в офис на "Продължаваме промяната" и ние ще ви помогнем да пуснете жалба към комисията и да си получите 30-те евро на месец", обърна се към пенсионерите Василев.

По отношение на процедурата по свръхдефицита той припомни, че през 2023 г. когато сегашният вицепремиер и финансов министър Гълъб Донев беше премиер с финансов министър Росица Велкова обявили, че дефицитът е бил 6,8%. "В крайна сметка месец и половина по-късно парламентът прие бюджет с дефицит 3% и завършихме годината с дефицит 2%. Така че очевидно Гълъб Донев толкова си може", заяви още той.