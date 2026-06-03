Решено: Въвежда се различна цена на водата за бита и бизнеса

Въвеждането на отделни цени за бизнеса и за битовите потребители, прие Народното събрание с промени в Закона за водите на второ четене. Вносители са народни представители от "Прогресивна България". "За" гласуваха и от ДПС-НН, и от "Възраждане". ГЕРБ, ПП и ДБ се "въздържаха".

Сега у нас водата струва еднакво и за бизнеса, и за гражданите с изключение само на един от трите компонента на цената – този за пречистване. За бизнес клиентите има три степени на пречистване в зависимост от замърсяването, което са направили, и те се плащат различно. Най-ниската тарифа за пречистване - почти еднаква с тази за битовите потребители, се прилага за офиси.

Според предложенията на "Прогресивна България" занапред не само цената за пречистване, а и тази за доставяне и за отвеждане на водата ще са различни за бизнеса, като към категорията на битовите потребители се добавят също детските градини, училища, болници, здравни и социални заведения.

Ценовата реформа е само една от многото, които се предвиждат в този проектозакон.

Показателите за качество на ВиК от 15 досега стават 21. При доставянето на вода например освен традиционните - ниво на покритие, качество на питейната води при потребителите, непрекъснатост, аварии и общи загуби, са добавени още реконструкция и доизграждане на водоснабдителни системи, активен контрол на течовете, енергийна ефективност и др. Ще се отчитат вече и ефективност на измерването и отчитането, произведена електроенергия от собствени източници, събираемост и ефективност на разходите.

Комисията за енергийно и водно регулиране ще има правомощието да определя допустимите нива на водни загуби и да поставя цели за тяхното постепенно ограничаване. Освен това оценката за социалната поносимост на цените вече ще се базира на медианния доход в съответната област, а не на средния, което според вносителите ще осигури по-справедлив подход.

Чрез закона се предвижда и осъществяване на Вик услугата в обособени територии от един Вик оператор.

Бързането с приемането на поправките не е случайно. Промяната в Закона за водите е в списък от 68 законопроекта, които "Прогресивна България" обяви, че ще се разглеждат скоростно. Причината е, че реформата на водния сектор е едно от условията България да получи в пълнота четвъртото и петото плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Понеже страната ни не прие реформите във ВиК сектора навреме, Европейската комисия категорично отказа да верифицира и плати разходите за десетина водни проекта в рамките на плана.

Основните критики на опозицията по време на дебата бяха, че не е ясно дали направените поправки са достатъчни, така че да бъдат одобрени от Брюксел за изпълнение на изискванията по плана.