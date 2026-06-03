ГЕРБ: Преди 3 дни дефицитът беше 2%, как стана 7,4%?

До преди три дни прогнозният дефицит на Министерството на финансите е бил 2%, а не 7,4%, както днес обяви министър Гълъб Донев. Това с изненада коментира бившата финансова министърка на ГЕРБ Теменужка Петкова.

"Това е един от най-високите дефицити през последните години и е изключително притеснително. Не знам как днес дефицитът е станал 7,4% от БВП", каза Петкова.

Дефицит 7,4% или над 9 млрд. евро обяви тази сутрин министър Донев. Имало и още 2,2 млрд. евро неразплатени, които "са крити по чекмеджета от 2024 г." В тях са проекти, които са фактурирани и неразплатени, на АПИ и на общините. Петкова беше финансов министър при Росен Желязков тогава и отрече да има такива фактури по чекмеджетата, всичко е осчетоводено, а парите са били заложени в бюджета за 2025 г.

"Има плащания, които не са извършени, но припомнете ми, през последните години има ли случай, когато АПС да е разплащало всички фактури по всички договори. Такъв случай няма. Ако се върнем назад във времето, когато г-н Донев беше министър-председател в рамките на служебните правителства, също е имало плащания, които остават за следващ период", каза Петкова.

За парите по общинската инвестиционна програма обясни, че продължава до края на 2027 г., за която правителството може да реши кое и как да бъде финансирано. През 2025 г. всичко било платено. Как се получава разликата от 5% Петкова не знае и препрати въпроса към Донев, няма и предположение колко е реалният дефицит.

"Оплакването е най-лесната част от задачата, но сега идва време за реални действия. Колегите от ПБ дойдоха с девиза "Можем, готови сме, ще успеем", но от това, което чувам, не съм оптимист, че ще успеят", коментира депутатката от ГЕРБ. Подобна критика отправи малко преди нея и Димо Дренчев от "Възраждане", който призова правителството да започне сериозни реформи, а не да опитва да покрие дефицита с рязане от парите за пенсии и партийната субсидия.