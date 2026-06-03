125 държави имат по-малък БВП от богатството на Мъск

Първичното публично предлагане на SpaceX може да превърне Илон Мъск в първия трилионер в света. Колко богат всъщност е технологичният предприемач? Според анализ на „Уолстрийт Джърнъл“ състоянието му вече възлиза на около 970 млрд. долара, като по-голямата част от него е под формата на акции.

Разпределено върху цялата му кариера, това означава средно по 992 долара в секунда.

Богатството на Мъск включва дял в SpaceX на стойност 538 млрд. долара преди евентуалното листване на компанията на борсата, 167 млрд. долара от участието му в Tesla и още около 150 млрд. долара под формата на опции за акции в двете компании, които той може да упражни практически по всяко време, показва анализът на изданието.

Към това се добавят по 5 млрд. долара за The Boring Company, която изгражда тунели, и Neuralink, компанията за мозъчни импланти, основана от него, както и 104 млрд. долара в недвижими имоти, самолети и други инвестиции и активи, оценени от компанията за анализ на богатството Altrata.

По 3,6 млн. долара на час в продължение на 31 години

Мъск е на 54 години и през 1995 г., преди 31 години, е съосновател на първата от многобройните си американски технологични и инженерни компании. За да натрупа 970 млрд. долара за този период, е трябвало средно да увеличава състоянието си с приблизително:

Американско домакинство с медианен доход за САЩ от 83 730 долара през 2024 г. би трябвало да работи повече от 11 милиона години, за да достигне размера на неговото богатство.

Разбира се, успехът на Tesla и SpaceX донесе милиарди долари и на инвеститорите, заложили на Мъск, а много служители, получили акции в компаниите, станаха милионери.

Философът и икономист Ингрид Робейнс пише, че богатството на най-богатите хора в света е нараснало до такава степен, че е почти невъзможно обикновеният човек да го осмисли. Наскоро тя изчисли, че Мъск би печелил около 4,2 млн. долара на час през кариерата си, ако работи по 70 часа седмично без отпуски до 75-годишна възраст.

Самият Мъск е известен с това, че спи на пода във фабриките и рядко излиза във ваканция. След придобиването на Twitter той заяви, че работното му време е нараснало до над 120 часа седмично спрямо около 80 часа преди това.

Може да купи 2,4 милиона жилища в САЩ или 10 000 частни самолета

По-голямата част от богатството на Мъск е обвързана с неговите компании. През 2020 г. той прочуто заяви, че няма да „притежава нито една къща“, и продаде няколко имота в Калифорния, преди по-късно отново да закупи жилища в Тексас.

Мъск може да заема милиарди долари срещу дяловете си в SpaceX и Tesla, но голяма част от богатството му съществува само на хартия и не представлява налични средства, които лесно могат да бъдат похарчени.

Ето някои от нещата, които човек с 970 млрд. долара би могъл да направи с подобна сума.

970 млрд. долара надхвърлят годишната икономика на повечето държави

Нетното състояние на Мъск е по-голямо от годишната икономическа продукция на над 125 държави, сред които Норвегия, Тайланд, Аржентина и Южна Африка.

Личното му богатство, изградено благодарение на електромобили, космически ракети и амбиции в областта на изкуствения интелект, днес се равнява на около 3% от брутния вътрешен продукт на САЩ. По този показател той значително изпреварва Джон Д. Рокфелер, най-богатия американец преди ерата на Мъск.

Преди век Рокфелер се възползва от вълната на индустриализацията, превръщайки Standard Oil в гигант с огромно влияние върху железопътния транспорт и тръбопроводите. В крайна сметка монополът е разбит от федералното правителство, предад БГНЕС.