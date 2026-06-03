Унгарската МОЛ иска още 30 дни за финализиране на сделката със сръбската петролна компания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Унгарската МОЛ поиска още 30 дни за сделката с руския капитал в НИС, преговорите продължават

Министърът на минното дело и енергетиката на Сърбия Дубравка Джедович Ханданович заяви пред сръбската обществена телевизия РТС от Санкт Петербург, където се провежда Международният икономически форум, че активните преговори между „Газпром нефт“ и унгарската компания МОЛ относно бъдещото решение за сръбската петролна компания НИС продължават, а унгарската страна е поискала допълнителни 30 дни за финализиране на сделката.

Днес MOЛ е подала искане до Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OФАК ) за 30-дневно удължаване, като се има предвид, че настоящият краен срок изтича на 6 юни, уточни министърът.

„Оставаме ангажирани с намирането, преди всичко, на решения за сръбската петролна компания НИС, особено във все още много сложните глобални условия, що се отнася до доставките на суров петрол и променливите цени“, заяви тя и добави, че НИС също ще поиска удължаване на оперативния си лиценз, който изтича на 16 юни.

Говорейки за дейността на НИС в условията на несигурност около лиценза, Дубравка Джедович Ханданович посочи, че сръбската компания продължава редовната си дейност и че преработката в рафинериите е около 10 000 тона на месец.

Тя добави, че Сърбия не е преживяла значителни колебания в цените, както някои страни в региона, нито недостиг на горива, което по думите й е "най-важното".

Министърът припомни още, че в началото на седмицата забраната за износ на петролни деривати беше удължена, за да се осигурят по-големи доставки на вътрешния пазар.

„Всичко това е с цел да се направят възможно най-много запаси в нашата страна и за да можем в случай на по-нататъшни несигурности и рискове, свързани с дейността на НИС, да гарантираме, че пазарът е възможно най-добре снабден“, каза Джедович.

В НИС сръбската държава притежава под 30 процента и поставя неизменно условие към МОЛ единствената рафинерия на НИС в северния сръбски град Панчево да продължи да работи, за да бъдат осигурени доставките на петролни деривати в Сърбия.

НИС бе поставена под американски санкции в началото на 2025 година, но те влязоха в сила чак на 9 октомври същата година след многократно отлагане. Вашингтон настоява руският мажоритарен дял в сръбската компания да бъде сведен до нула и постави срок за това до 22 май.

Унгарската петролна компания МОЛ съобщи в края на миналата година, че ще купи руския дял, но независимо от подписаното предварително споразумение с руските компании, преговорите още не са финализирани.

Същевременно сръбската държава води преговори с МОЛ в качеството му на бъдещ мажоритарен собственик на петролната компания.

Наскоро се появи нов кандидат купувач на руския мажоритарен дял в НИС - сръбски бизнесмен, който предложи 2 млн. евро и запазване на дейността на рафинерията в Панчево.